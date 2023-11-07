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Суспільство
Юлія Гайдук, редакторка стрічки

Гуманітарна допомога Charity World Food Programme: хто може отримати та які документи потрібні

чоловік, жінка, гуманітарна допомога

За статистикою, війна в Україні призвела до того, що 6 млн українців живуть як біженці по всій Європі, а ще 5,1 млн є внутрішньо переміщеними особами. Багато людей втратили домівки та засоби для існування. Через постійні бойові дії люди зі Сходу та Півдня України не мають надійного доступу до їжі.

Гуманітарна організація World Food Programme підтримує людей, що опинилися в складних життєвих ситуаціях.

Яку допомогу надає гуманітарна організація World Food Programme

WFP надає продовольчу та грошову допомогу українцям. Вона співпрацює з місцевими партнерами для розподілу продовольчих пайків у прифронтових районах. Також надає грошові перекази скрізь, де люди мають доступ до банків і ринків, щоб купити продукти харчування.

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Продуктові набори зазвичай включають: соняшникову олію, цукор, сіль, борошно, макарони, консервовану квасолю або м’ясо тощо. WFP закуповує понад 90% цих продуктів харчування в Україні та співпрацює з місцевими пекарнями для доставки хліба, задля підтримки місцевої економіки.

Хто може отримати виплату від World Food Programme

Гуманітарна допомога World Food Programme надається переміщеним або постраждалим від війни людям.

Особи із цільового списку ВПП ООН. Список надається Міністерством соціальної політики України та/або органами місцевої влади, які опікуються реєстрацією внутрішньо переміщених осіб.

Матеріальну допомогу можуть отримати пенсіонери з числа ВПО та особи з інвалідністю, які проживають в Україні, пенсіонери та особи з інвалідністю за пріоритетними напрямками та малозабезпечені домогосподарства.

Яка сума допомоги від World Food Programme

Кожна людина має право на отримання грошової допомоги у розмірі 2 220 грн (до п’яти осіб) протягом трьох місяців. Ця сума вказується на особу, яка має право її отримати, а не на кількість членів родини в домогосподарстві:

  • 2 особи в родині — 4 440 грн;
  • 3 особи в родині — 6 660 грн;
  • родина з 4 осіб — 8 880 грн;
  • родина з 5 осіб та більше — 11 100 грн.

Що необхідно для отримання допомоги від World Food Programme

Всесвітня продовольча програма ООН World Food Programme (WFP) надає грошову допомогу внутрішньо переміщеним особам в Україні. Виплати проходять через програму Western Union у Приватбанку.

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Для отримання грошової допомоги людина, яка має право на отримання виплат, повинна зареєструватися у Western Union та надати наступні дані:

  •  ім’я, прізвище та ідентифікаційний код отрумувача допомоги (номер картки платника податків/РНОКПП);
  • номер діючого мобільного телефону.

Після оформлення грошової допомоги, Western Union в SMS-повідомленні надсилає код переказу на мобільний телефон отримувача (якщо немає телефону, необхідно ввести дані на сайті програми та отримати код банківського переказу у паперовому вигляді на поточну адресу проживання).

Де можна отримати грошову допомогу

Отримати переказ від Western Union можна через Приват24, у відділеннях банку, терміналах самообслуговування, банкоматах, або зарахувати на картку з допомогою клієнтської підтримки 3700 та онлайн-чату.

Для отримання грошової допомоги у касі банку необхідні:

  1. SMS-код від Western Union;
  2. документ, що посвідчує особу (внутрішній чи закордонний паспорт, ID-картка);
  3. банківська картка.
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Фото: World Food Programme

військова допомога, Гроші, гуманітарка
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Гуманітарна допомога Charity World Food Programme: хто може отримати та які документи потрібні

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