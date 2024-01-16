Историк Фергюсон объяснил, почему миру надо проговаривать последствия победы России

Миру необходимо объяснить, какие могут быть последствия для него, а также худшие сценарии для Украины в войне, развязанной Россией, в случае победы государства-агрессора.

Такое мнение высказал историк, старший научный сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета Нил Фергюсон на организованной Фондом Виктора Пинчука дискуссии Что, если Украина проиграет? во время форума в Давосе.

— Нам необходимо прояснить, что будут означать ужасные последствия победы России, иначе интерес США начнет ослабевать. Если США прекратят предоставлять финансовые и военные обязательства, Западная Европа последует за ними, — сказал он.

По его словам, для российского диктатора Владимира Путина победой будет даже вариант, при котором Украина сохранит большую часть своей территории 1991 года, но экономически будет не способна выжить или процветать.

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По его мнению, подобный сценарий будет сигнализировать о провале спешно сформированного в 2022 году западного альянса, в частности руководства США.

— Мы не можем позволить Украине проиграть эту войну. Мы не можем позволить Путину заявить о победе, потому что финансовые, экономические и моральные издержки для нас будут неприемлемо высокими, — подчеркнул Фергюсон.

Он отметил, что одновременно необходимо доносить до людей, что Украина по-прежнему способна одержать победу в войне, если получит достаточно артиллерии, боеприпасов и средств ПВО.

По его словам, поддержка Украины “во многом похожа на страховую премию, которую платят США и европейские члены НАТО”. Фергюсон добавил, что такая цена значительно меньше, чем если бы Украина потерпела поражение, а Россия осмелела.

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