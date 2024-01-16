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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Из-за призывов “не эскалируйте” мы потеряли много времени и самых опытных воинов — Зеленский

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

В своем выступлении на форуме в Давосе президент Владимир Зеленский отметил, что призывы “не эскалировать ситуацию” стоили многих жизней украинских защитников.

Он отметил, что до полномасштабного вторжения Украина призывала к активным действиям и санкциям, чтобы предотвратить расширение войны, а в ответ слышала: Не обостряйте ситуацию.

— Мы попросили новые виды оружия, и нам ответили: Не эскалируйте. Но потом прибыло оружие, и эскалации не произошло. Российская ракета упала на территорию НАТО. Ответом снова было: Не обостряйте ситуацию. Но возмездие в этот момент могло бы многому научить Россию и добавить Западу необходимой уверенности, — отметил Зеленский.

Президент считает, что полная сила санкций могла бы заставить Путина пойти на уступки. Но из-за “не обостряйте ситуацию” время было потеряно.

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— И погибло много наших самых опытных воинов, которые воевали с 2014 года, — сказал глава государства.

Кроме того, он напомнил, что звучали заявления, что Россия никогда не допустит зеленого коридора без своего участия. Зато из наших портов было перевезено около 16 млн тонн грузов.

— Мы можем доказать, что Россия смирится с полной потерей своего Черноморского флота, который терроризировал коммерческие суда. И мы должны добиться для Украины преимущества в воздухе так же, как мы завоевали преимущество на Черном море, — сказал он.

Зеленский добавил, что многие меры по санкциям были отложены на месяцы, а иногда годы из-за шквала угроз со стороны Москвы. Тогда как ни одна из них не оправдалась, а “каждый шторм оказывался их блефом”.

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Володимир Зеленський

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Санкції проти Росії
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