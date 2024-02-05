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Оформление опекунства над человеком с инвалидностью II группы: куда обращаться и какие документы необходимы

робота з документами
Фото: Depositphotos

Люди, имеющие инвалидность II группы, способны к самообслуживанию, но не способны к труду в обычных производственных условиях.

Как оформить опекунство над людьми с инвалидностью II группы — читайте в нашем материале.

Кто может получить стать опекуном

Установление опеки или попечительства – определение органами исполнительной власти или судом, в чьи обязанности входит забота о детях или взрослых с ограниченной дееспособностью.

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Здесь важно различать понятия опеки и попечительства:

  • Опека устанавливается над малолетними лицами (в возрасте до 14 лет, которые являются сиротами или лишены родительской опеки), и лицами, которые признаны недееспособными.
  • Попечительство устанавливается над несовершеннолетними лицами (в возрасте от 14 до 18 лет, которые являются сиротами или лишены родительской опеки) и лицами, гражданская дееспособность которых ограничена.

То есть опекун назначается, если лицо признается полностью недееспособным. Попечитель же, когда дееспособность человека ограничена.

Требования к человеку, который хочет стать попечителем:

  1. В этом случае предпочтение отдается родственникам.
  2. Большое значение имеют личные взаимоотношения сторон.
  3. Опекуном может стать исключительно дееспособное физическое лицо, имеющее возможность обеспечить потребности подшефного.
  4. Добровольное желание оформить опекунство, зафиксированное в письменном виде.

Представители государственной власти подходят к выбору опекуна максимально внимательно, приоритет будет отдан тому, кто сможет лучше заботиться о человеке с инвалидностью.

Кроме того, также учитываются личные пожелания лица с ограниченными возможностями.

Куда обращаться и что понадобится

Адвокат Иван Черкашин отмечает, что опека может быть установлена только над недееспособным лицом, а главный признак таких людей — лицо не может осознавать свои действия и руководить ими.

— Лицо признается недееспособным исключительно по решению суда. То есть невозможно в органах опеки оформить опеку или признать лицо недееспособным. Для этого существует специальная судебная процедура в рамках отдельного производства, — говорит адвокат.

Черкашин добавляет, если лицо имеет исключительно физические недостатки или оно является инвалидом I и II группы и не может себя обслуживать самостоятельно (готовить еду, убирать в квартире и т.д.), то над таким лицом можно установить постоянный уход.

— Назначение постоянного ухода происходит без признания человека недееспособным. Для этого необходимо обратиться к семейному врачу человека с инвалидностью II группы и попросить предоставить соответствующую справку. Существует форма справки, которая выдается специально для органов соцобеспечения. Для оформления ухода в такой справке должна указываться ключевая фраза: Лицо нуждается в постоянном уходе, — добавляет адвокат.

После получения справки нужно обратиться в органы социальной защиты населения, где нужно оформлять постоянный уход над лицом с инвалидностью II группы.

Процедура установления постоянного ухода оформляется проще опекунства, ведь нет необходимости в судебном порядке признавать человека недееспособным.

Такоже нужно собрать следующие документы:

  • Заявление о том, что вы хотите осуществлять постоянный уход за определенным лицом.
  • Ваш паспорт (требуется как оригинал, так и копия). Также нужен паспорт лица, за которым будет осуществляться уход.
  • Медицинская справка. Важно, чтобы лицо, которое хочет осуществлять такой уход, само обладало достаточным для этого здоровьем.
  • Справка о регистрации вашего места жительства.
  • Документы о праве собственности на имущество или право пользования им.
  • Справка врачебной комиссии, подтверждающая то, что в связи со своим состоянием здоровья лицо нуждается в постоянном уходе.

Также человек, оформивший постоянный уход, сможет получить государственную финансовую помощь. А лицам с инвалидностью предоставляются услуги по медицинской, социальной, трудовой и профессиональной реабилитации, бытовому и торговому обслуживанию.

Как оформить льготы на лицо с инвалидностью

Для получения льгот по инвалидности необходимо оформить один из следующих документов:

  • удостоверение, подтверждающее соответствующий статус или пенсионное удостоверение;
  • справка о назначении выплат по Закону О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
  • справка о выдаче государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.
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Оформление опекунства над человеком с инвалидностью II группы: куда обращаться и какие документы необходимы

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