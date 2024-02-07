Когда переводят часы на летнее время в Украине 2024

Перевод часов производится для того, чтобы эффективнее использовать световой день зимой и сократить потребление электроэнергии на освещение и отопление в рабочее время. О том, в какой день нужно будет перевести часы в 2024 году и как не забыть это сделать – читайте в материале Фактов ICTV.

Летнее время 2024 в Украине: когда нужно переводить часы

Согласно постановлению Кабинета министров от 13 мая 1996 года О порядке исчисления времени на территории Украины, перевод часов в нашей стране происходит дважды в год.

– Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад, – говорится в документе.

Это означает, что последний переход на зимнее время состоялся в ночь на 29 октября, а следующий переход на летнее время будет весной 2024 года – в 3 часа 31 марта. В эту ночь стрелки часов должны быть переведены на час вперед, а значит спать мы будем на час меньше.

Сейчас смотрят

Противники ежегодных переходов на летнее и зимнее время утверждают, что такие скачки времени, которые вынуждают нас дважды в год смещать на час распорядок дня, приводят к нарушению человеческих биоритмов, и, как следствие, ухудшают самочувствие и снижают работоспособность людей.

Вопрос отказа от перехода на летнее время (и обратно) обсуждался Верховной Радой и общественными деятелями неоднократно, но до сих пор остается нерешенным. В последний раз в 2021 году законодательная инициатива об отказе от переходов на летнее и зимнее время не прошла в парламенте второе чтение, так и не набрав достаточное количество голосов в свою поддержку.

На данный момент Украина, подобно почти 70 другим странам мира, использует сезонный перевод часов. В то же время около 135 стран либо никогда не вводили подобную практику, либо полностью отказались от нее.

Как не забыть перевести часы на летнее время 2024

В современном мире очень мало часов, которые не изменяют время самостоятельно. Производители устанавливают автоматическую синхронизацию времени на электронные устройства по заводским настройкам, а все устройства, подключенные к интернету, самостоятельно синхронизируются с серверами точного времени, поэтому часы на них переводить не нужно.

Тем не менее, если у вас есть обычный механический будильник или настенные механические часы, не подключенные к интернету, вам придется перевести их вручную.

Чтобы не забыть перевести часы на летнее время, нужно установить себе напоминание. Для этого вы можете:

установить будильник на смартфоне;

поставить напоминание в планировщике на компьютере;

включить перевод часов в список задач в ежедневнике;

прикрепить записку-напоминалку на холодильник или специальную доску, если она у вас есть.

Кроме того, все средства массовой информации накануне перевода часов напомнят о том, что страна переходит на летнее время. Это поможет вам не запутаться во времени и избежать опозданий.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.