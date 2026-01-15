Участники боевых действий имеют право на получение льгот, которые также распространяются на членов их семей. Факты ICTV подготовили перечень льгот для членов семьи УБД — детальнее читайте в материале.

Имеет ли жена УБД право на льготы

Члены семей действующих военнослужащих имеют право на получение определенных льгот. Согласно ст. 3 Семейного кодекса Украины, это лица, проживающие вместе, связанные общим бытом и имеющие взаимные права и обязанности.

К членам семьи участника боевых действий относятся:

нетрудоспособные родители;

жена (муж);

общие несовершеннолетние дети (до 18 лет);

совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства (I и II группа) или лицами с инвалидностью I группы;

лица, находящееся под опекой или попечительством льготника и проживающие вместе с УБД.

Какие льготы имеет жена УБД — перечень

Для членов семьи УБД предусмотрены льготы на коммунальные услуги, а также льготы на оздоровление детей.

Закон Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты определяет перечень льгот для семей военнослужащих, имеющих статус УБД.

Для жен военнослужащих предусмотрены такие скидки на коммунальные услуги:

75% скидка на оплату жилья;

75% скидка на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги, а для людей с инвалидностью предусмотрена скидка 100%;

Для семей с нетрудоспособными лицами скидка на газ для отопления составляет 75% от двойного размера нормативной площади (42 кв. м на человека и 21 кв. м на семью);

75% скидка на топливо для дома, в котором нет централизованного отопления. Скидка рассчитывается на 21 кв. м отапливаемой площади на человека и дополнительно 10,5 кв. м на семью.

Чтобы получить льготы членам семей военнослужащих необходимо подать заявление, а также в справке указать сведения о составе семьи — нетрудоспособных родителей, несовершеннолетних детей, детей с инвалидностью и тому подобное.

Для детей участников боевых действий также предусмотрены социальные льготы, установленные государством:

оздоровление и отдых детей участников боевых действий;

детям УБД предусмотрены первоочередные места в детских оздоровительных лагерях;

право на перевод на бюджетную форму обучения при получении высшего, профессионально-технического и профессионального предвысшего образования на дневной форме;

дети участников боевых действий, обучающиеся на дневной форме, имеют право на бесплатное или льготное проживание в общежитиях;

детям УБД предоставляются первоочередные места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях по месту жительства;

дети-студенты УБД имеют право на социальную стипендию при условии отсутствия задолженности.