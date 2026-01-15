Какие льготы имеют жены участников боевых действий в Украине в 2026 году
Участники боевых действий имеют право на получение льгот, которые также распространяются на членов их семей. Факты ICTV подготовили перечень льгот для членов семьи УБД — детальнее читайте в материале.
Имеет ли жена УБД право на льготы
Члены семей действующих военнослужащих имеют право на получение определенных льгот. Согласно ст. 3 Семейного кодекса Украины, это лица, проживающие вместе, связанные общим бытом и имеющие взаимные права и обязанности.
К членам семьи участника боевых действий относятся:
- нетрудоспособные родители;
- жена (муж);
- общие несовершеннолетние дети (до 18 лет);
- совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства (I и II группа) или лицами с инвалидностью I группы;
- лица, находящееся под опекой или попечительством льготника и проживающие вместе с УБД.
Какие льготы имеет жена УБД — перечень
Для членов семьи УБД предусмотрены льготы на коммунальные услуги, а также льготы на оздоровление детей.
Закон Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты определяет перечень льгот для семей военнослужащих, имеющих статус УБД.
Для жен военнослужащих предусмотрены такие скидки на коммунальные услуги:
- 75% скидка на оплату жилья;
- 75% скидка на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги, а для людей с инвалидностью предусмотрена скидка 100%;
- Для семей с нетрудоспособными лицами скидка на газ для отопления составляет 75% от двойного размера нормативной площади (42 кв. м на человека и 21 кв. м на семью);
- 75% скидка на топливо для дома, в котором нет централизованного отопления. Скидка рассчитывается на 21 кв. м отапливаемой площади на человека и дополнительно 10,5 кв. м на семью.
Чтобы получить льготы членам семей военнослужащих необходимо подать заявление, а также в справке указать сведения о составе семьи — нетрудоспособных родителей, несовершеннолетних детей, детей с инвалидностью и тому подобное.
Для детей участников боевых действий также предусмотрены социальные льготы, установленные государством:
- оздоровление и отдых детей участников боевых действий;
- детям УБД предусмотрены первоочередные места в детских оздоровительных лагерях;
- право на перевод на бюджетную форму обучения при получении высшего, профессионально-технического и профессионального предвысшего образования на дневной форме;
- дети участников боевых действий, обучающиеся на дневной форме, имеют право на бесплатное или льготное проживание в общежитиях;
- детям УБД предоставляются первоочередные места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях по месту жительства;
- дети-студенты УБД имеют право на социальную стипендию при условии отсутствия задолженности.