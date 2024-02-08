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Юлія Гайдук, редакторка стрічки

Срібний хрест: за що дають нагороду та які пільги передбачені

військові України
Фото: Міноборони

Почесні нагрудні знаки головнокомандувача Збройних сил України бувають: Хрест хоробрих, Хрест заслуги, Хрест Військова честь, За збережене життя, За незламність, За сприяння війську, Комбатантський хрест, Золотий хрест, Срібний хрест, Сталевий хрест.

Факти ICTV розповідають, що таке Срібний хрест, за які заслуги вручають нагороду та які пільги передбачені.

Срібний хрест: що це за нагорода та за що дають

Почесні нагрудні знаки головнокомандувача ЗСУ не відтворюють державних нагород чи відзнак Міноборони, а є унікальною нагородою головнокомандувача.

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Срібний хрест — нагорода, що вручається особам офіцерського складу Збройних Сил України за особистий внесок у справу розбудови й розвитку Збройних Сил України, успішне виконання бойових завдань під час проведення антитерористичних та об’єднаних операцій, а також операцій із підтримання безпеки та миру, високі показники у бойовій підготовці, бездоганне несення бойового чергування, вартової, внутрішньої служби у повсякденній діяльності.

Срібний хрест, нагорода ЗСУ, нею нагороджують осіб, яким вже вручався нагрудний знак Сталевий хрест. Також може вручатися в разі здійснення особою визначного вчинку.

У виняткових випадках нагрудним знаком можуть бути нагороджені особи старшинського або сержантського складу ЗСУ, що виконували обов’язки на офіцерських посадах під час ведення бойових дій та раніше нагороджувалися нагрудним знаком Сталевий хрест.

У центрі нагороди Срібний хрест розміщений ромбічний центральний медальйон, всередині якого є військовий тризуб. На діагоналях хреста розміщені рельєфні пірначі.

Нагороду Срібний хрест можна отримати тричі. У разі повторного нагородження військовому вручається металеве зображення ромбічного знака Зоря, яке розміщується на стрічці нагрудного знака.

нагорода срібний хрест

скриншот із Wikipedia

Срібний хрест: пільги

Державних пільг для кавалерів нагрудного знака Срібний хрест не передбачено. Проте військові, які отримали цей нагрудний знак, мають право на пільги, що передбачені для всіх військовослужбовців в Україні.

Військовослужбовці та члени їхніх родин у 2024 році мають перелік пільг, додаткових виплат та соціальних гарантій від держави. Їх також можуть отримати кавалери відзнаки Срібний хрест.

Пільги для військовослужбовців:

  • пільги на оплату житлово-комунальних послуг;
  • безплатний проїзд у громадському транспорті;
  • право на безоплатну вторинну правову допомогу;
  • право на достроковий вихід на пенсію;
  • право на безплатну реабілітацію та лікування;
  • право на відпустку зі збереженням виплат для відновлення здоров’я у зв’язку з хворобою;
  • першочергове надання місця дітям військовослужбовців у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах і дитячих оздоровчих таборах.
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війна, Війна в Україні, військовослужбовці, ЗСУ, Нагорода
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