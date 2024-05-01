Субсидия-2024: что изменится для украинцев с 1 мая

После 1 мая и завершения отопительного сезона определенные категории населения имеют право на получение субсидии в Украине.

Начальница отдела контроля за правильностью начисления жилищных субсидий и льгот управления Пенсионного фонда Украины в Винницкой области Оксана Гузенко объяснила, кто именно может оформить субсидии и какие домохозяйства получат помощь от государства.

Субсидии в мае 2024

С 1 мая жилищные субсидии в Украине могут оформить домохозяйства, в которых они не были назначены на зиму вообще или в размере ноль, а также домохозяйства, которые арендуют жилое помещение.

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— С 1 мая будет массовый перерасчет жилищной субсидии на неотапливаемый период. Это будет осуществлено автоматически для всех домохозяйств, за исключением тех, в которых произошли изменения в имущественном состоянии или составе домохозяйства. К автоматическому перерасчету попадет большинство домохозяйств, которым назначена субсидия. Но есть домохозяйства, которым необходимо в обязательном порядке, чтобы иметь летнюю субсидию и в дальнейшем зимнюю, обратиться с заявлением и декларацией, — объяснила представитель Пенсионного фонда.

По словам Оксаны Гузенко, для получения субсидии-2024 они должны обратиться с новым заявлением, декларацией, а также обязательно приложить договор аренды жилья.

— В обязательном порядке обращаются семьи, в составе которых есть внутренне перемещенные лица. В этом случае для назначения субсидии на отопительный период необходимо подать заявление, декларацию и справку ВПЛ, — заявила она.

С 1 мая за субсидиями в Украине еще должны обратиться семьи, где количество лиц, которые фактически проживают в жилье, меньше, чем зарегистрированных.

— Есть лица в составе домохозяйства, которые не проживают по месту регистрации. В этом случае к заявлению и декларации должен прилагаться любой документ, подтверждающий факт непроживания лица по месту регистрации. Это может быть акт-обследование материально-бытовых условий, справка из учебного заведения, прохождение военной службы, длительная командировка, лечение или другой документ, по которому будет видно, что лицо проживает на другой территории, — отметила Оксана Гузенко.

В случае подачи заявления в течение двух месяцев с начала неотопительного периода, то есть в течение мая и июня, граждане имеют право подать заявление и декларацию на назначение жилищной субсидии.

В этом случае она будет назначена с начала отопительного периода, объяснила представитель Пенсионного фонда Украины.

Что такое субсидия размером ноль

Когда в домохозяйстве размер среднемесячного дохода больше, а оплата за жилищно-коммунальные услуги меньше, тогда размер субсидии составляет ноль.

— Во многих домохозяйствах на летний период размер жилищной субсидии равен нулю. Но это дает право оформить в мае назначение субсидии, которая будет действовать год.

Субсидии, рассчитанные на летний период даже с размером ноль, пересчитываются автоматически в октябре, поэтому позже этому домохозяйству не нужно будет обращаться за назначением льготы.

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