Субсидія-2024: що зміниться для українців з 1 травня

Після 1 травня та завершення опалювального сезону певні категорії населення мають право на отримання субсидії в Україні.

Начальниця відділу контролю за правильністю нарахування житлових субсидій і пільг управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області Оксана Гузенко пояснила, хто саме може оформити субсидії та які домогосподарства отримають допомогу від держави.

Субсидії у травні 2024

З 1 травня житлові субсидії в Україні можуть оформити домогосподарства, в яких їх не було призначено на зиму взагалі або в розмірі нуль, а також домогосподарства, які орендують житлове приміщення.

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– З 1 травня буде масовий перерахунок житлової субсидії на неопалювальний період. Це буде здійснено автоматично для всіх домогосподарств, за винятком тих, в яких відбулися зміни в майновому стані або складі домогосподарства. До автоматичного перерахунку потрапить більшість домогосподарств, яким призначено субсидію. Але є домогосподарства, яким необхідно в обов’язковому порядку, щоб мати літню субсидію та надалі зимову, звернутися з заявою та декларацією, – пояснила представниця Пенсійного фонду.

За словами Оксани Гузенко, для отримання субсидії-2024 вони мають звернутися з новою заявою, декларацією, а також обов’язково долучити договір оренди житла.

– В обов’язковому порядку звертаються сім’ї, в складі яких є внутрішньо переміщені особи. У цьому випадку для призначення субсидії на опалювальний період необхідно подати заяву, декларацію і довідку ВПО, – заявила вона.

Водночас з 1 травня за субсидіями в Україні ще мають звернутися сім’ї, де кількість осіб, які фактично проживають у житлі, менша, ніж зареєстрованих.

– Є особи в складі домогосподарства, які не проживають за місцем реєстрації. У цьому випадку до заяви і декларації має долучатися будь-який документ, який підтверджує факт непроживання особи за місцем реєстрації. Це може бути акт-обстеження матеріально-побутових умов, довідка з навчального закладу, проходження військової служби, довготривале відрядження, лікування або інший документ, за яким буде видно, що особа проживає на іншій території, – зазначила Оксана Гузенко.

У разі подання заяви протягом двох місяців з початку неопалювального періоду, тобто протягом травня і червня, громадяни мають право подати заяву і декларацію на призначення житлової субсидії.

У цьому випадку вона буде призначена з початку опалювального періоду, пояснила представниця Пенсійного фонду України.

Що таке субсидія розміром нуль

Коли в домогосподарстві розмір середньомісячного доходу більший, а сплата за житлово-комунальні послуги менша, тоді розмір субсидії становить нуль.

– У багатьох домогосподарствах на літній період розмір житлової субсидії дорівнює нулю. Але це дає право оформити у травні призначення субсидії, яка діятиме рік.

Субсидії, розраховані на літній період навіть з розміром нуль, перераховуються автоматично в жовтні, тому пізніше цьому домогосподарству не потрібно буде звертатися за призначенням пільги.

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