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Общество
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Кабмин продлил бронирование от мобилизации для железнодорожников: детали

потяг Укрзалізниця
Фото: УНИАН

Укрзализныци продлили возможность бронирования работников в возрасте от 18 до 60 лет, подпадающих под мобилизацию.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Что известно о бронировании железнодорожников

Кабинет министров принял соответствующее постановление №492.

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Согласно документу железнодорожникам продлили срок бронирования еще на один месяц.

— Установить, что сроки действия отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации, предоставленные военнообязанным работникам государственных акционерных обществ, осуществляющих деятельность в сфере железнодорожного транспорта (…) которые не закончились на день принятия этого постановления, продолжаются автоматически на один месяц, — говорится в постановлении.

Мобилизация в Украине

С начала полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины в стране продолжается мобилизация.

Под мобилизацию подпадают мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются пригодными для военной службы.

Война в Украине, Залізниця, Мобилизация, Укрзализныця, уряд
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