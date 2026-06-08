Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль приостанавливает атаки на Иран “на данный момент” и подчеркнул, что борьба с Тегераном и Хезболлой еще не завершена.

По его словам, Израиль ответит на любые атаки на свою территорию.

Об этом пишет The Times of Israel.

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Израиль приостановил атаки на Иран

— После того как Иран атаковал Израиль в поддержку Хезболлы в ответ на израильские удары возмездия по этой группировке в Бейруте, я приказал ЦАХАЛ нанести удары по военным и экономическим объектам по всему Ирану, — заявил Нетаньяху.

Он добавил, что “огонь на данный момент прекращен, потому что после того, как террористический режим в Тегеране подвергся ударам, он прекратил атаковать Израиль”.

— Если этот террористический режим совершит ошибку и снова нападёт на нас, мы ответим силой, — отметил премьер.

Он отметил, что армия продолжит действовать на юге Ливана, чтобы “уничтожить всю террористическую инфраструктуру Хезболлы в зоне безопасности, включая масштабные подземные сооружения на хребте Бофор”.

— В течение последних суток Иран и Хезболла пытались навязать нам новые правила игры. Эти правила для меня неприемлемы и абсолютно недопустимы. Они считали, что могут наносить удары по Израилю из Ливана и Ирана, а мы не будем реагировать. Этого не произошло и не произойдёт. Не во время моей каденции, — предупредил Нетаньяху.

Премьер-министр дал понять, что передал это послание президенту США Дональду Трампу, который в последние дни неоднократно призывал Израиль к деэскалации, стремясь сохранить продолжающиеся американо-иранские переговоры по соглашению.

— Израиль имеет полное право на самооборону, и мы будем реализовывать это право всякий раз, когда это будет необходимо. Я говорю это вам, дорогие граждане Израиля, так же, как говорю это в разговорах со своим другом президентом Трампом, — заявил Нетаньяху.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась в конце прошлой недели. Израиль нанёс удары по территории Ливана, после чего Иран атаковал Израиль.

В ответ израильская армия нанесла удары по Ирану. В понедельник стороны приостановили обмен ударами.

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