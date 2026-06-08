Умер ведущий и военный Александр Тынгаев: что известно
В понедельник, 8 июня, умер ведущий и комментатор Champion Radio Александр Тынгаев.
Трагическую новость сообщили в Champion Radio.
Умер ведущий Александр Тынгаев
В последние дни Александр находился в реанимации. Врачи боролись за его жизнь после несчастного случая, произошедшего на прошлой неделе.
Во время рыбалки ведущий задел удочкой высоковольтный кабель и получил поражение электрическим током.
Александру было 46 лет. Он работал в команде Champion Radio с первого дня работы радиостанции.
Коллеги вспоминают его как душу коллектива, веселого, креативного и инициативного ведущего.
Его голос звучал в прямых трансляциях футбольных, баскетбольных и хоккейных матчей.
Тынгаев был одним из главных ведущих радиостанции и работал над проектами Большое спортивное шоу, Большой спортивный уикенд, Еврофан и Клуб чемпионов.
В 2022 году Александр вступил в ряды Вооруженных сил Украины и защищал государство на востоке страны.
— Коллектив Champion Radio выражает глубокие соболезнования всем родным и близким Александра Тынгаева. Наша радиосемья понесла большую и невосполнимую утрату, — говорится в заявлении Champion Radio.
Ранее Тынгаев был комментатором каналов Футбол и 1+1. На ICTV Александр комментировал матчи Лиги Европы.
Напомним, на войне погиб режиссер, журналист и военнослужащий Константин Штифурак, командир отделения БПЛА с позывным Режиссер.
Фото: Champion Radio