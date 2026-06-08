В понедельник, 8 июня, умер ведущий и комментатор Champion Radio Александр Тынгаев.

Трагическую новость сообщили в Champion Radio.

Умер ведущий Александр Тынгаев

В последние дни Александр находился в реанимации. Врачи боролись за его жизнь после несчастного случая, произошедшего на прошлой неделе.

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Во время рыбалки ведущий задел удочкой высоковольтный кабель и получил поражение электрическим током.

Александру было 46 лет. Он работал в команде Champion Radio с первого дня работы радиостанции.

Коллеги вспоминают его как душу коллектива, веселого, креативного и инициативного ведущего.

Его голос звучал в прямых трансляциях футбольных, баскетбольных и хоккейных матчей.

Тынгаев был одним из главных ведущих радиостанции и работал над проектами Большое спортивное шоу, Большой спортивный уикенд, Еврофан и Клуб чемпионов.

В 2022 году Александр вступил в ряды Вооруженных сил Украины и защищал государство на востоке страны.

— Коллектив Champion Radio выражает глубокие соболезнования всем родным и близким Александра Тынгаева. Наша радиосемья понесла большую и невосполнимую утрату, — говорится в заявлении Champion Radio.

Ранее Тынгаев был комментатором каналов Футбол и 1+1. На ICTV Александр комментировал матчи Лиги Европы.

Напомним, на войне погиб режиссер, журналист и военнослужащий Константин Штифурак, командир отделения БПЛА с позывным Режиссер.

Фото: Champion Radio

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