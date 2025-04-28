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$10 тыс. за заключение: на Буковине разоблачили председателя ВВК, который подделывал диагнозы

закон і порядок
Фото: Pixabay

На Буковине работники Государственного бюро расследований разоблачили председателя ВВК, который брал взятки.

$10 тыс. за фальшивый диагноз

Как установили правоохранители, за денежное вознаграждение в размере $10 тыс. чиновник обещал военнообязанным оформить соответствующий диагноз и подготовить фиктивный пакет документов, который обеспечивал временное освобождение или полное исключение с воинского учета.

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Противоправная деятельность продолжалась как минимум с февраля 2025 года.

Схему разоблачили благодаря заявителю, который сначала обратился в ВВК с просьбой обновить медицинские данные после болезни.

Но вместо временной отсрочки ему предложили за деньги оформить фальшивое заключение. Мужчина согласился, однако сразу сообщил о преступлении.

Правоохранители задержали посредника чиновника во время передачи другой части денег и готового пакета документов, которые подтвердили непригодность к службе.

Сейчас бывший врач и его получил сообщение о подозрении, ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Источник: Интерфакс-Украина
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