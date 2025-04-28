$10 тис. за висновок: на Буковині викрили голову ВЛК, який підробляв діагнози

На Буковині працівники Державного бюро розслідувань викрили голову ВЛК, що брав хабарі.

$10 тис. за фальшивий діагноз

Як встановили правоохоронці, за грошову винагороду розміром $10 тис. посадовець обіцяв військовозобов’язаним оформити відповідний діагноз і підготувати фіктивний пакет документів, який забезпечував тимчасове звільнення, або повне виключення з військового обліку.

Протиправна діяльність тривала щонайменше з лютого 2025 року.

Зараз дивляться

Схему викрили завдяки заявнику, який спочатку звернувся до ВЛК із проханням оновити медичні дані після хвороби.

Але замість тимчасової відстрочки йому запропонували за гроші оформити фальшивий висновок. Чоловік погодився, однак одразу повідомив про злочин.

Правоохоронці затримали посередника посадовця під час передачі іншої частини грошей та готового пакету документів, які підтвердили непридатність до служби.

Наразі колишній лікар та його отримав повідомлення про підозру, йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.