Субсидии в Украине: что ждет украинцев с 1 мая

В мае украинцев ждут некоторые изменения по предоставлению субсидий.

Детальнее об этом читайте в материале Фактов ICTV.

Субсидия май 2025

Субсидии рассчитываются: на неотопительный сезон – с 1 мая по 30 сентября, на отопительный сезон – с 1 октября по 30 апреля.

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До конца мая для большинства украинцев ничего не изменится в предоставлении субсидий, поскольку Пенсионный фонд Украины еще в октябре 2024 года автоматически перечислил их размер.

Субсидия на неотопительный сезон: что нужно знать

По данным Министерства соцполитики, для большинства граждан, уже получающих субсидию, ее переназначат на неотопительный сезон автоматически.

Но если изменились сведения об имущественном состоянии или составе домохозяйства, необходимо в течение 30 дней сообщить об этом Пенсионному фонду Украины.

Отдельно обратиться с заявлением и декларацией в ПФУ обязательно нужно в случаях:

если вы арендуете жилье и самостоятельно платите за него коммунальные услуги;

если в вашем доме зарегистрированы внутренне перемещенные лица;

когда количество фактически проживающих лиц в доме меньше, чем зарегистрированных;

если домохозяйство подает заявку на субсидию при покупке сжиженного газа, твердого или жидкого печного топлива;

если в отопительный период субсидия была назначена на сумму 0,0 грн.

Даже если заявление подано в течение мая или июня, субсидия назначается с начала неотопительного периода.

Подать документы в Пенсионный фонд можно несколькими способами:

почтовой отправкой или лично в сервисном центре ПФУ;

через портал электронных услуг Пенсионного фонда (выбрав опцию Заявление на жилищную субсидию или льготу) или с помощью мобильного приложения;

с помощью портала Дія (найдя в поиске Заявление на субсидию);

обратившись в ЦПАУ;

через уполномоченные лица исполнительных органов местных советов.

Субсидия на аренду для ВПЛ

Субсидия для внутренне перемещенных лиц, арендующих жилье, станет доступнее благодаря принятому постановлению правительства, разработанному Министерством социальной политики Украины.

Этот документ существенно расширяет возможности государственной помощи, что позволяет ВПЛ платить арендную плату, а владельцам жилья — получать компенсацию части налогов.

Основные изменения:

Автоматическое продление помощи: каждые 6 месяцев после назначения субсидии, если семья продолжает отвечать условиям, выплаты будут продолжаться автоматически еще на полгода. Обновленная формула расчета: скорректирована формула для определения обязательного платежа и суммы субсидии для арендаторов. Актуализация размера субсидии: теперь она будет рассчитываться в соответствии с актуальными ценами, что сделает ее больше по размеру. Легализация долевой аренды: разрешается официально заключать договоры на аренду части жилого помещения, например комнаты в квартире или доме. Гибкость в договорах: внутренне перемещенные лица и владельцы жилья могут использовать собственный договор аренды, а не типичный.

Также ориентировочный размер субсидии на аренду можно рассчитать самостоятельно с помощью специального калькулятора.

Это можно сделать по ссылке, введя краткую информацию о себе:

количество членов домохозяйства;

тип населенного пункта (выбрать из предложенных вариантов);

область, в которой снимаете или планируете снимать жилье;

стоимость аренды выбранного жилья.

Затем нажимаете Рассчитать субсидию и получаете ориентировочный размер пособия от государства и сумму, которую необходимо будет платить самостоятельно.

Субсидия-2025: размер

При определении права на жилищную субсидию, льготы и расчета размера субсидий доход домохозяйства исчисляется с учетом заработной платы после уплаты как налога на доходы физических лиц, так и военного сбора. То есть ее размер рассчитывается для каждого домохозяйства индивидуально.

Инструкцию, как оформить субсидию через Дію, можно просмотреть на сайте Факты ICTV.

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