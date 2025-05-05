Нужно ли включать указатель поворота на главной дороге: объяснение

Сигнал поворота обязателен для водителей, ведь он помогает избежать конфликтных ситуаций на дороге, а также значительно повышает безопасность всех участников движения. Однако использовать указатель поворота необходимо правильно, особенно если вы едете по главной дороге.

Нужно ли включать указатель поворота на главной дороге — читайте на Фактах ICTV.

Нужно ли включать поворот на главной дороге в Украине

В соответствии с Правилами дорожного движения (ПДД) Украины (пункт 9.2), водитель должен подавать сигналы световыми указателями поворота:

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перед началом движения и остановкой;

перед перестроением, поворотом или разворотом.

То есть во время езды водитель должен заблаговременно показывать сигнал поворота. Это касается и движения по главной дороге, особенно в ситуациях, когда дорога меняет направление.

Если главная дорога делает поворот, водитель обязан включить поворотник, чтобы другие участники дорожного движения поняли его дальнейшие действия. Это уменьшит риск недоразумений и столкновений с транспортом, движущимся на второстепенной дороге.

Например, если главная дорога поворачивает направо или налево, водитель должен четко продемонстрировать свое намерение, включив соответствующий сигнал. Это важный момент для водителей, которые движутся со второстепенных дорог и ориентируются на поведение других машин.

В патрульной полиции Киева разобрали несколько ситуаций, когда надо включать указатель поворота и нужно ли включать поворотник на главной дороге в Украине в 2025 году.

Согласно ПДД (пункт 10.4), перед поворотом направо и налево (в том числе и на главной дороге) или перед разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенное для движения в этом направлении.

Но это не касается случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой.

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