Чи потрібно вмикати покажчик повороту на головній дорозі: пояснення

Сигнал повороту обов’язковий для водіїв, адже він допомагає уникнути конфліктних ситуацій на дорозі, а також значно підвищує безпеку всіх учасників руху. Проте використовувати покажчик повороту необхідно правильно, особливо якщо ви їдете по головній дорозі.

Чи потрібно вмикати покажчик повороту на головній дорозі — читайте на Фактах ICTV.

Чи потрібно вмикати поворот на головній дорозі в Україні

Відповідно до Правил дорожнього руху (ПДР) України (пункт 9.2), водій повинен подавати сигнали світловими покажчиками повороту:

Зараз дивляться

перед початком руху і зупинкою;

перед перестроюванням, поворотом або розворотом.

Тобто під час їзди водій повинен завчасно вмикати сигнал повороту. Це стосується і руху по головній дорозі, особливо у ситуаціях, коли дорога змінює напрямок.

Якщо головна дорога робить поворот, водій зобов’язаний увімкнути поворотник, щоб інші учасники дорожнього руху зрозуміли подальші дії водія. Це зменшить ризик непорозумінь і зіткнень з транспортом, що рухається на другорядній дорозі.

Наприклад, якщо головна дорога повертає праворуч або ліворуч, водій повинен чітко продемонструвати свій намір, увімкнувши відповідний сигнал. Це важливий момент для водіїв, які рухаються з другорядних доріг та орієнтуються на поведінку інших машин.

У патрульній поліції Києва розібрали кілька ситуацій, коли треба вмикати покажчик повороту та чи потрібно вмикати поворотник на головній дорозі в Україні у 2025 році.

Згідно з ПДР (пункт 10.4), перед поворотом праворуч та ліворуч (зокрема і на головній дорозі або перед розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначене для руху в цьому напрямку.

Але це не стосується випадків, коли здійснюється поворот у разі в’їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою.

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