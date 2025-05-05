Электронная подпись онлайн от ЦСК Украина — быстро, законно и без границ

Поставщик электронных доверительных услуг ЦСК Украина предлагает бизнесу новую возможность: удаленное оформление квалифицированной электронной подписи (КЭП) без необходимости посещать офисы и готовить бумажные документы.

Теперь физические лица, ФЛП и юридические лица могут получить КЭП за несколько минут, пройдя идентификацию через мобильное приложение Дія. Услуга доступна независимо от местонахождения клиента — в Украине или за рубежом.

Как работает новая процедура

Процесс максимально простой и безопасный.

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Для физических лиц и ФЛП — оплата счета онлайн, прохождение идентификации через Дію, получение готового КЭП.

— оплата счета онлайн, прохождение идентификации через Дію, получение готового КЭП. Для юридических лиц — автоматическая загрузка данных компании из ЕГР, идентификация уполномоченных лиц через Дію, подтверждение директором принадлежности подписантов.

Весь процесс занимает всего несколько минут — без очередей, бумажных формальностей и визитов в офис.

Почему это выгодно для бизнеса

Удаленное получение КЭП от ЦСК Украина открывает для бизнеса новые возможности:

Оперативное оформление КЭП для сотрудников без отрыва от основной работы и без физических поездок в сертификационный центр.

Доступность для компаний и предпринимателей в любой точке мира — оформление КЭП возможно даже для сотрудников, работающих дистанционно или находящихся за рубежом.

Быстрый запуск новых проектов и сделок — мгновенное получение подписей позволяет быстро заключать контракты и подключать новых сотрудников.

Безопасная идентификация через приложение Дія — минимизирует риски ошибок и подделок при подтверждении личности.

Полная юридическая сила подписи — все КЭП, оформленные удаленно, соответствуют законодательным требованиям и имеют юридическую силу для официальных действий.

Больше деталей о сервисе — по ссылке.

Для кого актуально

Физические лица — для подписания заявлений, обращений, работы с государственными электронными сервисами.

ФЛП — для подачи отчетности, работы с программными РРО и ведения бизнеса без задержек.

Юридические лица — для организации быстрого внутреннего документооборота и официального взаимодействия с партнерами.

Теперь независимо от местонахождения — ваш КЭП всегда под рукой.

О ЦСК Украина

ООО Центр сертификации ключей Украина — один из ведущих квалифицированных поставщиков электронных доверительных услуг в Украине.

ЦСК Украина помогает бизнесу цифровизировать свои процессы без лишних барьеров, обеспечивая юридическую надежность и высокую скорость сервиса.

ЦСК Украина входит в IT-холдинг Linkos Group — компанию-разработчик цифровых решений для автоматизации бизнеса: M.E.Doc, СОТА, Cashalot, ISpro и другие продукты.

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