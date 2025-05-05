Електронний підпис онлайн від ЦСК Україна — швидко, законно і без кордонів

Надавач електронних довірчих послуг ЦСК Україна пропонує бізнесу нову можливість: віддалене оформлення кваліфікованого електронного підпису (КЕП) без потреби відвідувати офіси та готувати паперові документи.

Відтепер фізичні особи, ФОПи та юридичні особи можуть отримати КЕП за кілька хвилин, пройшовши ідентифікацію через мобільний застосунок Дія. Послуга доступна незалежно від місцеперебування клієнта — в Україні чи за кордоном.

Як працює нова процедура

Процес максимально простий і безпечний.

Зараз дивляться

Для фізичних осіб та ФОПів — сплата рахунку онлайн, проходження ідентифікації через Дію, отримання готового КЕП.

Для юридичних осіб — автоматичне завантаження даних компанії із ЄДР, ідентифікація уповноважених осіб через Дію, підтвердження директором приналежності підписантів.

Весь процес триває лише кілька хвилин — без черг, паперових формальностей і візитів до офісу​.

Чому це вигідно для бізнесу

Віддалене отримання КЕП від ЦСК Україна відкриває для бізнесу нові можливості:

Оперативне оформлення КЕП для співробітників без відриву від основної роботи та без фізичних поїздок до сертифікаційного центру.

Доступність для компаній і підприємців у будь-якій точці світу — оформлення КЕП можливе навіть для співробітників, що працюють дистанційно або перебувають за кордоном.

Швидкий запуск нових проєктів й угод — миттєве отримання підписів дозволяє швидко укладати контракти й підключати нових працівників.

Безпечна ідентифікація через застосунок Дія — мінімізує ризики помилок та підробок під час підтвердження особи.

Повна юридична сила підпису — усі КЕП, оформлені віддалено, відповідають законодавчим вимогам і мають юридичну силу для офіційних дій.

Більше деталей про сервіс — за посиланням.

Для кого актуально

Фізичні особи — для підписання заяв, звернень, роботи з державними електронними сервісами.

ФОПи — для подання звітності, роботи з програмними РРО та ведення бізнесу без затримок.

Юридичні особи — для організації швидкого внутрішнього документообігу та офіційної взаємодії з партнерами.

Тепер незалежно від місцеперебування — ваш КЕП завжди під рукою​.

Про ЦСК Україна

ТОВ Центр сертифікації ключів Україна — один із провідних кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг в Україні.

ЦСК Україна допомагає бізнесу цифровізувати свої процеси без зайвих бар’єрів, забезпечуючи юридичну надійність і високу швидкість сервісу.



ЦСК Україна входить в IT-холдинг Linkos Group — компанію-розробника цифрових рішень для автоматизації бізнесу: M.E.Doc, СОТА, Cashalot, ISpro та інші продукти.

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