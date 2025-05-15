Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Эксперты назвали фразу из двух слов, которая может быть ранним признаком деменции
Только у нас и в Скандинавии: какой уникальный камень Европа покупает у Украины
Мы рекомендуем
Похолодание, дожди и заморозки: погода на следующую неделю
Нелегкая судьба: Фреймут объяснила, почему ее муж не может отказаться от паспорта РФ
В Кремле заявили, что обращение Путина о Стамбуле неправильно интерпретировали
Юлия Гайдук, редакторка ленты

Как оформить ученический билет в 2025 году: куда обращаться и какие документы понадобятся

учень, підручники, канцтовари
Фото: Pexels

Электронный школьный билет подтверждает личность ученика, указывает название и контактную информацию учебного заведения, в котором учится ребенок.

Как оформить электронный ученический билет в 2025 году – читайте в нашем материале.

Как оформить ученический билет в 2025 году – инструкция

Электронный ученический билет оформляется через Киев Цифровой. Для этого родителям необходимо:

Сейчас смотрят
  • зайти в личный кабинет;
  • указать все необходимые данные о ребенке;
  • привязать карточку ребенка к своему аккаунту;
  • загрузить фото для ученического билета;
  • оставить заказ на электронный носитель ученического билета;
  • осуществить оплату онлайн или через банк.

Услуга оформления ученического билета предоставляется в несколько этапов:

  1.  Заявка попадает в учебное заведение, где ее проверяют и подтверждают;
  2. Передают заказ на печать ученических билетов.

За этапами изготовления билета можно наблюдать в личном кабинете. Срок изготовления – до одного месяца.

В случае повреждения или потери ученического билета необходимо обратиться в службу поддержки. Старый ученический билет заблокируют, можно будет заказать новый. Если ребенок сменил школу, также придется сменить ученический билет.

Если пластиковый ученический билет уже был добавлен в приложение, его можно легко перевести в цифровой формат, перейдя к настройкам карты.

Если же ребенок еще не имеет смартфона, предусмотрена возможность оформления пластикового ученического проездного, который привязывается к электронной системе.

Какие льготы предоставляет ученический билет

Ученический билет 2025 предоставляет право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте. Льготы действуют на пользование метро, троллейбусом, трамваем, автобусом (с 1 сентября по конец июня).

Также в электронном ученическом билете есть возможность указать место жительства школьника, резус-фактор и группу крови. С ним можно со скидкой посещать театры и музеи муниципального назначения.

Для того чтобы воспользоваться услугой, ученикам необходимо валидировать свой ученический билет в транспорте.

Как привязать электронный ученический билет к приложению Киев Цифровой

Для того чтобы привязать электронный ученический билет к приложению Киев Цифровой, необходимо:

  • войти в раздел Транспортная карта;
  • ввести номер и пин-код ученического билета;
  • нажать Добавить.

После привязки билета к приложению Киев Цифровой можно будет просматривать историю поездок, заблокировать в случае утери, заменить на новый или удалить.

Читайте также
Как купить билет на поезд: доступные способы
как купить билет на поезд

Льготы, Школа, Школярі
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь