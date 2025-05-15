Загорелась стиралка: во Львове 77-летний мужчина попал в больницу с тяжелыми ожогами

14 мая около 15.47 во Львове по улице Ряшевской, 15 загорелась стиральная машина в квартире многоэтажки. Огонь быстро ликвидировали, но находившийся в помещении 77-летний мужчина получил ожоги и попал в больницу.

Ожоги ног

Об этом на своей странице в Facebook сообщили сотрудники Департамента по гражданской защите Львовской ОВА.

— Около 16.05 пожар был ликвидирован. В результате пожара в тяжелом состоянии был госпитализирован во Львовскую городскую больницу св. Луки житель квартиры, 1947 года рождения (ожоги ног II-III степени), – говорится в сообщении.

Пожар в вагончике

В Департаменте также ранее сообщали, что недавно во Львове во время пожара в металлическом вагончике погибли два человека.

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— 8 мая, около 01.13 час. во Львове, на ул. Медовой Пещеры, на открытой территории в металлическом вагончике размером 2х3 м, возник пожар. На месте пожара найдены двое погибших, — говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия и личности погибших устанавливаются.

Источник: Департамент по гражданской защите Львовской ОВА

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