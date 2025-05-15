Загорелась стиралка: во Львове 77-летний мужчина попал в больницу с тяжелыми ожогами
14 мая около 15.47 во Львове по улице Ряшевской, 15 загорелась стиральная машина в квартире многоэтажки. Огонь быстро ликвидировали, но находившийся в помещении 77-летний мужчина получил ожоги и попал в больницу.
Ожоги ног
Об этом на своей странице в Facebook сообщили сотрудники Департамента по гражданской защите Львовской ОВА.
— Около 16.05 пожар был ликвидирован. В результате пожара в тяжелом состоянии был госпитализирован во Львовскую городскую больницу св. Луки житель квартиры, 1947 года рождения (ожоги ног II-III степени), – говорится в сообщении.
Пожар в вагончике
В Департаменте также ранее сообщали, что недавно во Львове во время пожара в металлическом вагончике погибли два человека.
— 8 мая, около 01.13 час. во Львове, на ул. Медовой Пещеры, на открытой территории в металлическом вагончике размером 2х3 м, возник пожар. На месте пожара найдены двое погибших, — говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия и личности погибших устанавливаются.
Источник: Департамент по гражданской защите Львовской ОВА