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Вікторія Яснопольська, журналістка розділу Медицина

Загорілася пралка: у Львові 77-річний чоловік потрапив у лікарню з тяжкими опіками

пожежа від пральної машини у Львові
Фото: Pixabay

14 травня близько 15.47 у Львові на вулиці Ряшівській, 15 загорілася пральна машина у квартирі багатоповерхівки. Вогонь швидко ліквідували, але 77-річний чоловік, який перебував у приміщенні, дістав опіки і потрапив до лікарні.

Опіки ніг

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили співробітники Департаменту з цивільного захисту Львівської ОВА.

– Близько 16.05 пожежу було ліквідовано. Внаслідок пожежі у важкому стані було госпіталізовано до Львівської міської лікарні св. Луки мешканця квартири, 1947 року народження (опіки ніг ІІ-ІІІ ступенів), – ідеться в повідомленні.

Пожежа у вагончику

У Департаменті також раніше повідомляли, що нещодавно у Львові під час пожежі в металевому вагончику загинуло двоє людей.

Зараз дивляться

– 8 травня, близько 01.13 год. у Львові, на вул. Медової Печери, на відкритій території в металевому вагончику розміром 2х3 м, виникла пожежа. На місці пожежі виявлено двох загиблих, – ідеться в повідомленні.

Обставини події та особи загиблих встановлюються.

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Джерело: Департамент з цивільного захисту Львівської ОВА

Львів, пожар, Техніка для дому
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