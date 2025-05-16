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Марина Мелехова, редактор раздела Медицина

Трудоустройство через портал Дія: в Украине запускают экспериментальный проект

Новини, телефон
Фото: Pexels

6 мая 2025 года Кабмин утвердил экспериментальный проект Министерства цифровой трансформации, который позволит украинцам трудоустраиваться на госслужбу через портал Дія.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Трудоустройство через Дію

Трудоустройство охватывает государственные должности категорий “Б” и “В” и те, которые относятся к категории предоставления госуслуг.

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Участниками экспериментального проекта определены Министерство цифровой трансформации, Министерство экономики, Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы (НАГС), государственное предприятие Дія .

Этот шаг является важным в направлении упрощения процесса трудоустройства и повышения доступности государственных вакансий.

Гранты на открытие бизнеса

В рамках правительственного проекта єРобота украинцы также имеют возможность получить средства на собственный бизнес и обучение.

Среди предложений — гранты для перерабатывающих предприятий, тепличного хозяйства, стартапов, в частности в сфере ИТ, а также финансирование для обучения ИТ-специальностям.

Программа доступна как для начинающих предпринимателей, так и для тех, кто уже имеет опыт в бизнесе. Подача заявки осуществляется через портал Дія.

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Источник: Тарас Мельничук

Дія, Кабмин, Мінцифри, Робота
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