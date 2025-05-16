Трудоустройство через портал Дія: в Украине запускают экспериментальный проект
6 мая 2025 года Кабмин утвердил экспериментальный проект Министерства цифровой трансформации, который позволит украинцам трудоустраиваться на госслужбу через портал Дія.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Трудоустройство через Дію
Трудоустройство охватывает государственные должности категорий “Б” и “В” и те, которые относятся к категории предоставления госуслуг.
Участниками экспериментального проекта определены Министерство цифровой трансформации, Министерство экономики, Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы (НАГС), государственное предприятие Дія .
Этот шаг является важным в направлении упрощения процесса трудоустройства и повышения доступности государственных вакансий.
Гранты на открытие бизнеса
В рамках правительственного проекта єРобота украинцы также имеют возможность получить средства на собственный бизнес и обучение.
Среди предложений — гранты для перерабатывающих предприятий, тепличного хозяйства, стартапов, в частности в сфере ИТ, а также финансирование для обучения ИТ-специальностям.
Программа доступна как для начинающих предпринимателей, так и для тех, кто уже имеет опыт в бизнесе. Подача заявки осуществляется через портал Дія.
Источник: Тарас Мельничук