Торговал данными о розыске и выезде за границу: на Франковщине разоблачили чиновника

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины и внутренней безопасностью Государственной пограничной службы разоблачили заместителя начальника одного из отделов правоохранительного органа Ивано-Франковской области, который систематически продавал конфиденциальные данные из государственных реестров.

Зарабатывал на данных

Следствием установлено, что чиновник за денежное вознаграждение незаконно проверял и передавал информацию о лицах, в частности, данные о наличии в розыске, ограничения на выезд за границу и тому подобное.

Для доступа к реестрам он использовал собственный персональный ключ, нарушая служебные полномочия.

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За период с февраля 2025 года мужчина передал информацию по меньшей мере в отношении 43 человек, получив за это примерно 2 тысячи долларов США.

Правоохранителю сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Это предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Ивано-Франковская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Источник : ГБР

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