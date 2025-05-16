Торгував даними про розшук і виїзд за кордон: на Франківщині викрили посадовця

Працівники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України та внутрішньою безпекою Державної прикордонної служби викрили заступника начальника одного з відділів правоохоронного органу Івано-Франківської області, який систематично продавав конфіденційні дані з державних реєстрів.

Заробляв на даних

Слідством встановлено, що посадовець за грошову винагороду незаконно перевіряв і передавав інформацію про осіб, зокрема дані про наявність у розшуку, обмеження на виїзд за кордон тощо.

Для доступу до реєстрів він використовував власний персональний ключ, порушуючи службові повноваження.

Зараз дивляться

За період із лютого 2025 року чоловік передав інформацію щонайменше щодо 43 осіб, отримавши за це приблизно 2 тисячі доларів США.

Правоохоронцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Це передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Джерело : ДБР

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