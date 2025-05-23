Могут ли отключить отопление всему подъезду за долги одной квартиры: объяснение адвоката

В Украине отключение коммунальных услуг за долги используется как способ поощрить людей к своевременной оплате. Однако многих интересует, могут ли отключить отопление всему подъезду, из-за долгов отдельных жителей.

Об этом мы пообщались с адвокатом судебной практики Юридической компании Де-Юре Владиславом Мартынчуком, — детали читайте в материале.

Законно ли выключать отопление во время войны

С начала полномасштабного вторжения и до 30 декабря 2023 года, в Украине действовал мораторий, запрещающий отключение потребителей от коммунальных услуг за неуплату и взыскание долгов. Это давало гражданам определенное время для стабилизации финансового состояния в условиях войны. Однако, со вступлением в силу постановления Кабинета Министров Украины №1405 от 30 декабря 2023 года, этот мораторий был отменен.

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Коммунальщики снова могут:

отключать должников от электроэнергии, воды, газа и т.д;

начислять пеню и штрафы за просроченные платежи;

подавать в суд для взыскания задолженности;

принудительно выполнять судебные решения: арест средств, имущества, запрет выезда за границу.

Мораторий остался в силе для:

жителей оккупированных территорий и зон боевых действий (по списку Минреинтеграции);

социально уязвимых категорий (лица с инвалидностью, малообеспеченные, многодетные семьи и т.д.);

владельцев поврежденного в результате войны жилья — при условии, что об этом сообщено поставщика.

Могут ли отключить отопление всему подъезду за долги одной квартиры

Адвокат отмечает, что ключевой и самый главный момент — прекращение предоставления коммунальных услуг при наличии задолженности возможно только в отношении должника. При этом, потребители добросовестно платят коммунальные услуги отключены не могут быть.

Но собственно здесь есть нюанс связан с тем кто является потребителем коммунальных услуг. Согласно действующему законодательству, владельцы квартир могут иметь индивидуальные договоры с поставщиком коммунальных услуг, тогда задолженность владельца одной квартиры никоим образом не влияет на соседей.

При каких условиях могут отключить отопление всему подъезду

Возможен и другой вариант — ОСМД, действуя от имени всех собственников, может заключить коллективный договор с поставщиком коммунальной услуги, и здесь, в зависимости от выбранной формы организации деятельности, могут теоретически за долги и отключить дом. Такое может иметь место, например, если само ОСМД выступает потребителем коммунальных услуг перед поставщиком, а дальше “передает” услуги отдельным собственникам.

— В таком случае, с точки зрения поставщика услуг, долги существуют не у отдельных квартир, а у ОСМД (дома) в целом и теоретически дом могут отключить, — сказал адвокат.

Могут ли из-за одного должника отключить отопление всему подъезду и почему это маловероятно

По словам адвоката, все не так просто, ведь даже в последнем случае есть несколько существенных практических моментов:

Во-первых, отключение от коммунальной услуги является крайней мерой воздействия и несет риски для самого поставщика. Поставщики коммунальных услуг все чаще более склонны к взысканию задолженности через суд, особенно учитывая, что рассмотрение таких дел происходит в быстром упрощенном порядке.

А во-вторых, для принудительного отключения потребителя от услуги необходимо наличие технической возможности для этого.

В контексте теплоснабжения это относительно проблематично по сравнению, скажем, с электроснабжением. В старых многоэтажках, где действует параллельная система отопления, технически невозможно отключить тепло только одному должнику — поэтому вопрос задолженности приходится решать через суд.

Кроме того, опять же, массовое отключение подъезда/дома от отопления в холодный период создаст опасность жизни добросовестных плательщиков.

— По моему мнению, даже при наличии всех необходимых правовых оснований, поставщик коммунальной услуги вряд ли прекратит теплоснабжение. Дополнительно напоминаю, что на территориях, где ведутся боевые действия, законом запрещено прекращение предоставления коммунальных услуг, независимо от наличия задолженности и ее размеров, — резюмировал адвокат.

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