Чи можуть відключити опалення всьому під’їзду за борги однієї квартири: пояснення адвоката

В Україні відключення комунальних послуг за борги використовується як спосіб заохотити людей до своєчасної оплати. Проте багатьох цікавить, чи можуть відключити опалення всьому під’їзду, через борги окремих мешканців.

Про це ми поспілкувалися з адвокатом судової практики Юридичної компанії Де-Юре Владиславом Мартинчуком, – деталі читайте в матеріалі.

Чи законно вимикати опалення під час війни

Від початку повномасштабного вторгнення та до 30 грудня 2023 року, в Україні діяв мораторій, що забороняв відключення споживачів від комунальних послуг за несплату та стягнення боргів. Це давало громадянам певний час для стабілізації фінансового стану в умовах війни. Однак, з набранням чинності постанови Кабінету Міністрів України №1405 від 30 грудня 2023 року, цей мораторій було скасовано.

Зараз дивляться

Комунальники знову можуть:

відключати боржників від електроенергії, води, газу тощо;

нараховувати пеню та штрафи за прострочені платежі;

подавати до суду для стягнення заборгованості;

примусово виконувати судові рішення: арешт коштів, майна, заборона виїзду за кордон.

Мораторій залишився чинним для:

мешканців окупованих територій та зон бойових дій (за списком Мінреінтеграції);

соціально вразливих категорій (особи з інвалідністю, малозабезпечені, багатодітні сім’ї тощо);

власників пошкодженого внаслідок війни житла — за умови, що про це повідомлено постачальника.

Чи можуть відключити опалення всьому під’їзду за борги однієї квартири

Адвокат зазначає, що ключовий і найголовніший момент – припинення надання комунальних послуг при наявності заборгованості можливе лише щодо боржника. При цьому, споживачі які добросовісно сплачують комунальні послуги відключені не можуть бути.

Але власне тут є нюанс пов’язаний із тим хто є споживачем комунальних послуг. Згідно з чинним законодавством, власники квартир можуть мати індивідуальні договори з постачальником комунальних послуг, тоді заборгованість власника однієї квартири жодним чином не впливає на сусідів.

За яких умов можуть відключити опалення всьому під’їзду

Можливий і інший варіант – ОСББ, діючи від імені всіх власників, може укласти колективний договір з постачальником комунальної послуги, і тут, в залежності від обраної форми організації діяльності, можуть теоретично за борги і від’єднати будинок. Таке може мати місце, наприклад, якщо ОСББ виступає споживачем комунальних послуг перед постачальником, а далі “передає” послуги окремим власникам.

– В такому випадку, з точки зору постачальника послуг, борги існують не в окремих квартир, а в ОСББ (будинку) в цілому і теоретично будинок можуть відключити, – сказав адвокат.

Чи можуть через одного боржника відключити опалення всьому під’їзду та чому це малоймовірно

За словами адвоката, все не так просто, адже навіть в останньому випадку є декілька істотних практичних моментів:

По-перше, відключення від комунальної послуги є крайнім заходом впливу та несе ризики для самого постачальника. Постачальники комунальних послуг все частіше більш схильні до стягнення заборгованості через суд, особливо враховуючи що розгляд таких справ відбувається у швидкому спрощеному порядку.

А по-друге, для примусового відключення споживача від послуги необхідна наявність технічної можливості для цього.

В контексті теплопостачання це відносно проблематично у порівнянні, скажімо, з електропостачанням. У старих багатоповерхівках, де діє паралельна система опалення, технічно неможливо вимкнути тепло лише одному боржнику — тому питання заборгованості доводиться вирішувати через суд.

Крім того, знову ж таки, масове відключення під’їзду/будинку від опалення у холодний період створить небезпеку життю добросовісних платників.

– На мою думку, навіть за наявності усіх необхідних правових підстав, постачальник комунальної послуги навряд чи припинить теплопостачання. Додатково нагадую, що на територіях, де ведуться бойові дії, законом заборонено припинення надання комунальних послуг, не залежно від наявності заборгованості і її розмірів, – резюмував адвокат.

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