Охранники оккупационных тюрем и сотрудница “МВД РФ”: в Херсоне задержаны коллаборационисты

СБУ и Нацполиция задержали в Херсоне четверых коллаборационистов, которые сотрудничали с врагом во время оккупации правобережной части Херсонщины.

Специалист горсовета

Как сообщается, среди задержанных – главный специалист одного из отделов Херсонского горсовета.

По материалам дела, во время захвата областного центра она работала частным бухгалтером, но впоследствии добровольно вступила в местную оккупационную администрацию РФ. Там женщина возглавила “управление труда и соцзащиты населения” в захваченном на тот момент Херсоне.

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— Коллаборационистка передавала персональные данные местных жителей оккупационным избиркомам для проведения фейкового референдума РФ, — говорится в сообщении.

После освобождения Херсона коллаборационистка залегла на дно, а впоследствии, скрыв факт сотрудничества с РФ, устроилась в горсовет.

Работали в тюрьмах

Еще двое фигурантов – местные жители, которые после захвата областного центра вступили в администрацию оккупационных тюрем.

Один из коллаборационистов стал дежурным помощником руководителя созданного оккупантами местного следственного изолятора репрессивных органов РФ.

— Находясь в составе псевдоучреждения, он охранял тюремные камеры, в которые оккупанты свозили участников движения сопротивления в регионе, — сообщили в СБУ.

Другой вражеский пособник добровольно согласился охранять периметр оккупационной тюрьмы, которую агрессор создал на базе захваченной исправительной колонии.

Работала на МВД РФ

Четвертой фигуранткой является еще одна жительница Херсона, которая в начале полномасштабной войны присоединилась к оккупационному МВД РФ.

Став инспектором группы анализа, планирования и учета Корабельного района, коллаборационистка приводила вооруженные отряды оккупантов в дома украинских патриотов.

Грозит до 15 лет

В настоящее время всем задержанным сообщено о подозрении по чч. 5, 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Херсонской и Черниговской областях совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством областных прокуратур.

Источник : СБУ

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