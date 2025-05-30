Охранники оккупационных тюрем и сотрудница “МВД РФ”: в Херсоне задержаны коллаборационисты
СБУ и Нацполиция задержали в Херсоне четверых коллаборационистов, которые сотрудничали с врагом во время оккупации правобережной части Херсонщины.
Специалист горсовета
Как сообщается, среди задержанных – главный специалист одного из отделов Херсонского горсовета.
По материалам дела, во время захвата областного центра она работала частным бухгалтером, но впоследствии добровольно вступила в местную оккупационную администрацию РФ. Там женщина возглавила “управление труда и соцзащиты населения” в захваченном на тот момент Херсоне.
— Коллаборационистка передавала персональные данные местных жителей оккупационным избиркомам для проведения фейкового референдума РФ, — говорится в сообщении.
После освобождения Херсона коллаборационистка залегла на дно, а впоследствии, скрыв факт сотрудничества с РФ, устроилась в горсовет.
Работали в тюрьмах
Еще двое фигурантов – местные жители, которые после захвата областного центра вступили в администрацию оккупационных тюрем.
Один из коллаборационистов стал дежурным помощником руководителя созданного оккупантами местного следственного изолятора репрессивных органов РФ.
— Находясь в составе псевдоучреждения, он охранял тюремные камеры, в которые оккупанты свозили участников движения сопротивления в регионе, — сообщили в СБУ.
Другой вражеский пособник добровольно согласился охранять периметр оккупационной тюрьмы, которую агрессор создал на базе захваченной исправительной колонии.
Работала на МВД РФ
Четвертой фигуранткой является еще одна жительница Херсона, которая в начале полномасштабной войны присоединилась к оккупационному МВД РФ.
Став инспектором группы анализа, планирования и учета Корабельного района, коллаборационистка приводила вооруженные отряды оккупантов в дома украинских патриотов.
Грозит до 15 лет
В настоящее время всем задержанным сообщено о подозрении по чч. 5, 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Херсонской и Черниговской областях совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством областных прокуратур.