СБУ ликвидировала сеть агентов РФ, которая корректировала авиаудары по 7 областям

Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция нейтрализовали агентурную сеть российских спецслужб, которая корректировала авиаудары врага по восточным, южным и западным областям Украины.

— По результатам спецоперации задержаны пятеро участников вражеской ячейки, которые шпионили в Запорожье, Сумах, Николаеве, а также в Хмельницкой, Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях. Самому младшему из них — 16 лет, а самому старшему — 23, — говорится в сообщении.

Знали друг друга, но действовали врозь

Как установило расследование, в состав агентурной группы входил студент из Запорожья, его местная знакомая и ее сожитель. Также с ними сотрудничали двое братьев из Харьковской области.

По материалам дела, фигуранты знали друг друга, но действовали порознь и имели одного куратора российских спецслужб.

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Координаты для ударов

После дистанционной вербовки агенты получили задание подготовить координаты для ударов по оборонным объектам Украины.

Чтобы выполнить задание, фигуранты ездили по городам, где рядом с потенциальными целями парковали авто с включенным видеорегистратором. С помощью этого устройства они в течение 8-12 часов фиксировали возможное наличие на локации личного состава и техники наших войск.

Для конспирации агенты выходили из машины в ближайшее кафе, которое использовали как наблюдательный пункт за обстановкой вокруг. Время от времени фигуранты возвращались к авто, чтобы проверить заряд аккумуляторов видеорегистратора и сменить карту памяти для дальнейшей записи.

Грозит пожизненное

Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила российскую агентуру и поэтапно задокументировала каждого фигуранта. После обеспечения безопасности локаций Сил обороны все участники вражеской группы были задержаны по месту жительства.

По данным следствия, российские спецслужбы завербовали всех агентов через Telegram-каналы, где они искали легких денег.

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Хмельницкой, Запорожской и Харьковской областях совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством Хмельницкой областной прокуратуры.

Источник : СБУ

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