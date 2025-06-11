Укрэнерго назвал условие дефицита электроэнергии летом: что известно

Этим летом в Украине не планируют применять графики отключений света, если враг снова не будет атаковать наши электростанции.

Об этом сообщил глава Укрэнерго Алексей Брехт.

Энергосистема работает стабильно

Брехт рассказал, что наша энергосистема работает стабильно и находится под полным контролем.

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Сейчас Украина производит почти всю необходимую электроэнергию, иногда даже продает ее за границу.

— Меня часто спрашивают, как будет с электричеством летом. Ситуация нормальная. Мы уверены, что пройдем лето и осень без проблем и хорошо подготовимся к зиме. Единственное, что может все изменить, — это новые обстрелы.

Итак, все зависит от того, будет ли Россия продолжать свои террористические атаки на наши объекты.

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