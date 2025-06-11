Марина Мелехова, редактор розділу Медицина
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Укренерго назвав умову дефіциту електоенергії влітку: що відомо
Цього літа в Україні не планують застосовувати графіки відключень світла, якщо ворог знову не атакуватиме наші електростанції.
Про це повідомив голова Укренерго Олексій Брехт.
Енергосистема працює стабильно
Брехт розповів, що наша енергосистема працює стабільно і перебуває під повним контролем.
Зараз дивляться
Наразі Україна виробляє майже всю необхідну електроенергію, інколи навіть продає її за кордон.
— Мене часто запитують, як буде з електрикою влітку. Ситуація нормальна. Ми впевнені, що пройдемо літо і осінь без проблем, і добре підготуємося до зими. Єдине, що може все змінити, — це нові обстріли.
Отже, все залежить від того, чи буде Росія продовжувати свої терористичні атаки на наші об’єкти.
Джерело: Інтерфакс-Україна
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