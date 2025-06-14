Наталя Птуха, синоптик Укргидрометцентра
Дожди и похолодание: какой будет погода в Украине на следующей неделе
На следующей неделе погода будет определяться северо-восточным циклоном.
В большинстве областей ожидаются кратковременные дожди, иногда грозы. Запад страны будет обходить основной фронт — там осадков меньше, а погода более ясная.
Об этом для YouTube-канала Факты ICTV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.
Прогноз погоды на следующую неделю – читайте в материале.
Какая будет погода в Украине на следующей неделе
Причина похолодания – поступление воздушных масс из северных широт.
Ночью температура будет колебаться в пределах +9…+16°C, днем +18…+25°C.
В Карпатах традиционно прохладнее: ночью +4…+9°C, днем — до +19°C.
– Циклон уже теряет силу, поэтому уже с понедельника начнет расти температура, а осадков станет меньше. Дневные температуры будут достигать +22…+27°C, особенно на Правобережье, — сообщила Наталья Птуха.
Погода в Киеве
В Киеве в выходные также возможны кратковременные дожди, преимущественно в дневные часы.
С понедельника в столице без осадков, температура днем вырастет до +23…+25°C.
На следующей неделе температура по всей стране будет колебаться в пределах +21…+29°C, на юге – до +28…+29°C.
Ночные температуры будут постепенно повышаться до +16…+20°C.
Несмотря на нетипичную прохладу для июня, синоптики отмечают, что такие температурные колебания характерны для климатических условий Украины.
– Мы находимся на широте, где возможны резкие смены воздушных масс. Это естественное явление, — подчеркнула синоптик.
По ее словам, средняя суточная температура в большинстве областей была близка к норме.