Дожди и похолодание: какой будет погода в Украине на следующей неделе

На следующей неделе погода будет определяться северо-восточным циклоном.

В большинстве областей ожидаются кратковременные дожди, иногда грозы. Запад страны будет обходить основной фронт — там осадков меньше, а погода более ясная.

Об этом для YouTube-канала Факты ICTV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

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Прогноз погоды на следующую неделю – читайте в материале.

Какая будет погода в Украине на следующей неделе

Причина похолодания – поступление воздушных масс из северных широт.

Ночью температура будет колебаться в пределах +9…+16°C, днем ​​+18…+25°C.

В Карпатах традиционно прохладнее: ночью +4…+9°C, днем ​​— до +19°C.

– Циклон уже теряет силу, поэтому уже с понедельника начнет расти температура, а осадков станет меньше. Дневные температуры будут достигать +22…+27°C, особенно на Правобережье, — сообщила Наталья Птуха.

Погода в Киеве

В Киеве в выходные также возможны кратковременные дожди, преимущественно в дневные часы.

С понедельника в столице без осадков, температура днем ​​вырастет до +23…+25°C.

На следующей неделе температура по всей стране будет колебаться в пределах +21…+29°C, на юге – до +28…+29°C.

Ночные температуры будут постепенно повышаться до +16…+20°C.

Несмотря на нетипичную прохладу для июня, синоптики отмечают, что такие температурные колебания характерны для климатических условий Украины.

– Мы находимся на широте, где возможны резкие смены воздушных масс. Это естественное явление, — подчеркнула синоптик.

По ее словам, средняя суточная температура в большинстве областей была близка к норме.

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