Дощі та похолодання: якою буде погода в Україні наступного тижня

Наступного тижня погода в Україні перебуватиме під впливом північно-східного циклону.

У більшості областей очікуються короткочасні дощі, подекуди грози. Захід країни оминатиме основний фронт — там опадів менше, а погода більш ясна.

Про це для YouTube-каналу Факти ICTV розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

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Прогноз погоди на наступний тиждень – читайте в матеріалі.

Якою буде погода в Україні наступного тижня

Причина похолодання — надходження повітряних мас із північних широт.

Уночі температура коливатиметься в межах +9…+16°C, удень — +18…+25°C.

У Карпатах традиційно найпрохолодніше: вночі +4…+9°C, удень — до +19°C.

– Циклон уже втрачає силу, тому вже з понеділка почне зростати температура, а опадів стане менше. Денні температури сягатимуть +22…+27°C, особливо на Правобережжі, — повідомила Наталія Птуха.

Погода в Києві

У Києві на вихідних також можливі короткочасні дощі, переважно в денні години.

З понеділка у столиці без опадів, температура вдень зросте до +23…+25°C.

Наступного тижня температура по всій країні коливатиметься в межах +21…+29°C, на півдні — до +28…+29°C.

Нічні температури поступово підвищуватимуться до +16…+20°C.

Попри нетипову прохолоду для червня, синоптики зазначають, що такі температурні коливання характерні для кліматичних умов України.

– Ми розташовані на широті, де можливі різкі зміни повітряних мас. Це природне явище, — наголосила синоптикиня.

За її словами, середня добова температура в більшості областей була близька до норми.

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