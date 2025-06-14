Наталя Птуха, синоптикиня Укргідрометцентру
Дощі та похолодання: якою буде погода в Україні наступного тижня
Наступного тижня погода в Україні перебуватиме під впливом північно-східного циклону.
У більшості областей очікуються короткочасні дощі, подекуди грози. Захід країни оминатиме основний фронт — там опадів менше, а погода більш ясна.
Про це для YouTube-каналу Факти ICTV розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха.
Прогноз погоди на наступний тиждень – читайте в матеріалі.
Якою буде погода в Україні наступного тижня
Причина похолодання — надходження повітряних мас із північних широт.
Уночі температура коливатиметься в межах +9…+16°C, удень — +18…+25°C.
У Карпатах традиційно найпрохолодніше: вночі +4…+9°C, удень — до +19°C.
– Циклон уже втрачає силу, тому вже з понеділка почне зростати температура, а опадів стане менше. Денні температури сягатимуть +22…+27°C, особливо на Правобережжі, — повідомила Наталія Птуха.
Погода в Києві
У Києві на вихідних також можливі короткочасні дощі, переважно в денні години.
З понеділка у столиці без опадів, температура вдень зросте до +23…+25°C.
Наступного тижня температура по всій країні коливатиметься в межах +21…+29°C, на півдні — до +28…+29°C.
Нічні температури поступово підвищуватимуться до +16…+20°C.
Попри нетипову прохолоду для червня, синоптики зазначають, що такі температурні коливання характерні для кліматичних умов України.
– Ми розташовані на широті, де можливі різкі зміни повітряних мас. Це природне явище, — наголосила синоптикиня.
За її словами, середня добова температура в більшості областей була близька до норми.