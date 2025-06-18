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Марина Мелехова, редактор стрічки
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СБУ викрила військовослужбовця, який наводив ракети на власну частину

СБУ кріт ракети
Фото: СБУ

СБУ і ДБР викрили чергового крота, який передавав ворогу координати Сил оборони.

Працював на російські спецслужби

Зрадник передавав ворогу дані про місцерозташування техніки, особового складу і координати військових об’єктів.

Слідство встановило, що він працював у тій самій частині, по якій надалі було здійснено ракетний удар РФ. Тим часом сам він перебував у службовому відрядженні.

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У результаті обшуків у військовослужбовця виявлено докази його шпигунської діяльності.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України — державна зрада в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі. Слідство триває.

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Джерело: СБУ

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військовіДержавна зрадаСБУ
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