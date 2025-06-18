В Черновцах возле собора произошла драка: пострадали семь полицейских

В центре Черновцов возле Свято-Духова собора 17 июня произошла массовая драка, в результате которой пострадали семь сотрудников полиции.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Черновицкой области.

Как отмечается, конфликт возник между представителями двух религиозных общин из-за использования храмом. В настоящее время по фактам совершения противоправных действий проводятся досудебные расследования.

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По состоянию на 18 июня ситуация стабилизирована, противоправные действия прекращены. В полицию поступило 25 обращений граждан, в частности о причинении телесных повреждений, возможном захвате храма неизвестными лицами, воспрепятствовании журналистской деятельности, повреждении имущества культового сооружения.

Также за медицинской помощью обратились 12 человек, среди них медицинский работник и семь сотрудников полиции, которые получили ранения в ходе драки.

Следователи возбудили уголовные производства.

Напомним, Служба безопасности Украины уличила священнослужителя Украинской православной церкви Московского патриархата в незаконном отчуждении одного из храмов в Киевской области.

Во время обысков у священнослужителя и его родственников были обнаружены компьютеры, телефоны и «документы», подтверждающие сделку.

Источник : Нацполиция

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