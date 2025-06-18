У Чернівцях біля собору сталася бійка: постраждали семеро поліцейських

У центрі Чернівців біля Свято-Духівського кафедрального собору 17 червня сталася масова бійка, внаслідок якої постраждали семеро поліцейських.

Про це повідомляють у Головному управлінні Нацполіції Чернівецької області.

Як зазначається, конфлікт виник між представниками двох релігійних громад через користування храмом. Наразі за фактами вчинення протиправних дій проводяться досудові розслідування.

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Станом на 18 червня ситуацію вдалося стабілізувати, а протиправні дії — припинити. До поліції надійшло 25 звернень громадян, зокрема про спричинення тілесних ушкоджень, можливе захоплення храму невідомими особами, перешкоджання журналістській діяльності та пошкодження майна культової споруди.

Також 12 осіб звернулися за медичною допомогою, серед них — медичний працівник та семеро співробітників поліції, які постраждали під час сутички.

Слідчі розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила клірика Української православної церкви Московського патріархату на незаконному відчуженні одного із храмів на території Київської області.

У клірика та його близьких виявлено під час обшуків комп’ютери, телефони та “документи”, які доводять проведену оборудку.

Джерело : Нацполіція

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