Уменьшается на 20-30 тыс. ежегодно: Минобразования о количестве выпускников украинских школ

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий сообщил, что количество выпускников украинских школ уменьшается на 20-30 тысяч ежегодно.

Тенденция длиною в 30 лет

– В 2002 году уменьшение количества выпускников было связано с Чернобылем, и с тех пор мы ежегодно теряем 20-30 тысяч. Это свидетельствует о том, что у нас рождается меньше детей, – отметил Винницкий.

По его словам, если бы не война в Украине, в этом году в стране было бы примерно 510 тысяч школьников 11 класса, тогда как сейчас их только 360 000.

В 2025 году на национальном мультипредметном тесте (НМТ) зарегистрировалось 312 тыс. человек и около 20 тыс. сдадут экзамен за рубежом.

Сейчас смотрят

– Когда ребенок становится совершеннолетним, он сам решает, куда двигаться дальше. Поэтому многие выпускники сдают НМТ за рубежом и поступают в украинские вузы, – подытожил заместитель министра образования.

Последствия демографического кризиса

С каждым годом в Украине уменьшается количество учеников в классах и сокращаются школьные сети в сельских районах.

Там, где еще десять лет назад было несколько параллельных одиннадцатых классов, сейчас остался один.

Для самих выпускников это создает парадоксальную ситуацию: с одной стороны, уменьшается конкуренция за места в вузах, с другой – растет угроза нехватки возможностей в родном городе или селе.

Многие из них вынуждены искать свое будущее в мегаполисах или за рубежом, что еще больше усиливает миграционный отток молодежи и усугубляет демографический кризис.

Это требует срочных решений. Государство должно инвестировать в образование, создавать возможности для молодежи оставаться и реализовывать себя дома.

А общество — поддерживать молодых людей не только словами, но и делами: через программы стажировки, доступное жилье, развитие общин.

Выпускники — это не просто будущие абитуриенты. Это — новое поколение украинцев, которое должно стать двигателем перемен.

Источник : Укринформ

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