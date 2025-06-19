ВЕНКОН: как выбрать надежный источник питания для дома, чтобы быть готовым к возможным отключениям
Привычный ритм жизни украинцев снова под угрозой — веерные отключения могут вернуться. Без света — ни тепла, ни интернета, ни связи. В таких условиях каждый стремится к одному — надежному автономному источнику питания, который не подведет, когда на дворе -10°C, а котел останавливается. Летом без света не работает кондиционер, роутер, насос для водоснабжения, а вечером — даже элементарное освещение.
Самое практичное решение для квартиры или частного дома — аккумуляторные батареи, которые работают в связке с источниками бесперебойного питания или инверторами. О том, как правильно выбрать аккумулятор, который “вытянет” вашу технику в темные часы — рассказывают эксперты ВЕНКОН.
Что можно питать от аккумулятора
Один качественный аккумулятор может обеспечить работу:
- газового котла отопления,
- роутера и системы видеонаблюдения,
- освещение,
- циркуляционного насоса,
- зарядки для смартфонов, ноутбуков, телевизора и многое другое.
Как выбрать аккумулятор: главные критерии
1. Емкость (А-ч)
Чем больше емкость — тем дольше работает техника. Например, 100 А-ч хватит для питания котла в течение 6-8 часов.
2. Тип аккумулятора
Ниже — краткое сравнение основных вариантов:
|Тип батареи
|Преимущества
|Недостатки
|Подходит для
|AGM
|Герметичные, не требуют обслуживания, недорогие
|Меньше циклов, чувствительны к глубокому разряду
|Квартиры, периодическое использование
|Гелевые
|Более долговечные, лучше выдерживают разряд
|Дороже, чем AGM
|Дома, регулярная нагрузка
|LiFePO₄
|Очень долгий ресурс (до 10 лет), легкие, быстро заряжаются, безопасные
|Более высокая цена, нужен соответствующий контролер
|Умные системы, солнечные электростанции, долгосрочные решения
А как насчет LiFePO₄?
Если вы планируете построить долговременную систему резервного питания, обратите внимание на литий-железо-фосфатные аккумуляторы (LiFePO₄). Они выдерживают тысячи циклов, почти не теряют емкости с годами, не выделяют газов и имеют высокую энергетическую плотность.
Идеальный выбор для связки с инвертором, системой умного дома или солнечной электростанцией.
Что советуют технические специалисты ВЕНКОН
- Для поддержки газового котла и насоса выбирайте гелевые аккумуляторы на 100-200 А-ч.
- Для роутера и света хватит на 50-75 А-ч.
- Если планируете питать сразу несколько устройств — рассмотрите вариант с двумя аккумуляторами и инвертором.
- Для “умного дома” или солнечной системы идеальными являются LiFePO₄-решения.
Безопасность — на первом месте
Правильное использование — залог безопасности:
- Используйте качественные зарядные устройства.
- Не допускайте глубокого разряда (особенно для AGM).
- Соблюдайте температурный режим хранения.
- Проверяйте подключение — не перегружайте систему.
Где найти надежные аккумуляторы — эксперты ВЕНКОН рекомендуют
В категории аккумуляторных батарей на Vencon.ua собраны модели, которые чаще всего выбирают для бесперебойной работы котлов, насосов, охранных систем и даже роутеров — все для того, чтобы ваш дом оставался функциональным, даже когда исчезает свет.
Частые вопросы
- Можно ли использовать автомобильный аккумулятор?
Не желательно — он рассчитан на короткий сильный разряд, а не длительное питание. Бытовые аккумуляторы более стабильные и безопасные.
- Сколько держит батарея во время отключения?
Зависит от нагрузки. Для котла — 6-8 часов, для роутера — до 24 часов.
- Нужно ли подключать аккумулятор к инвертору?
Да, если нужно запитать технику с напряжением 220В. Иначе — используют ИБП (источник бесперебойного питания).
Экспертное мнение
– Мы наблюдаем существенный рост спроса на аккумуляторы для частных домов и квартир. Люди хотят иметь базовый комфорт даже в темное время суток, — рассказывает технический специалист ВЕНКОН.
Итог
Аккумуляторная батарея — это не просто техника. Это спокойствие вашей семьи, стабильность в моменты неопределенности и комфорт в доме, даже когда в сети — ноль.
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