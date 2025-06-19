ВЕНКОН: как выбрать надежный источник питания для дома, чтобы быть готовым к возможным отключениям

Привычный ритм жизни украинцев снова под угрозой — веерные отключения могут вернуться. Без света — ни тепла, ни интернета, ни связи. В таких условиях каждый стремится к одному — надежному автономному источнику питания, который не подведет, когда на дворе -10°C, а котел останавливается. Летом без света не работает кондиционер, роутер, насос для водоснабжения, а вечером — даже элементарное освещение.

Самое практичное решение для квартиры или частного дома — аккумуляторные батареи, которые работают в связке с источниками бесперебойного питания или инверторами. О том, как правильно выбрать аккумулятор, который “вытянет” вашу технику в темные часы — рассказывают эксперты ВЕНКОН.

Что можно питать от аккумулятора

Один качественный аккумулятор может обеспечить работу:

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газового котла отопления,

роутера и системы видеонаблюдения,

освещение,

циркуляционного насоса,

зарядки для смартфонов, ноутбуков, телевизора и многое другое.

Как выбрать аккумулятор: главные критерии

1. Емкость (А-ч)

Чем больше емкость — тем дольше работает техника. Например, 100 А-ч хватит для питания котла в течение 6-8 часов.

2. Тип аккумулятора

Ниже — краткое сравнение основных вариантов:

Тип батареи Преимущества Недостатки Подходит для AGM Герметичные, не требуют обслуживания, недорогие Меньше циклов, чувствительны к глубокому разряду Квартиры, периодическое использование Гелевые Более долговечные, лучше выдерживают разряд Дороже, чем AGM Дома, регулярная нагрузка LiFePO₄ Очень долгий ресурс (до 10 лет), легкие, быстро заряжаются, безопасные Более высокая цена, нужен соответствующий контролер Умные системы, солнечные электростанции, долгосрочные решения

А как насчет LiFePO₄?

Если вы планируете построить долговременную систему резервного питания, обратите внимание на литий-железо-фосфатные аккумуляторы (LiFePO₄). Они выдерживают тысячи циклов, почти не теряют емкости с годами, не выделяют газов и имеют высокую энергетическую плотность.

Идеальный выбор для связки с инвертором, системой умного дома или солнечной электростанцией.

Что советуют технические специалисты ВЕНКОН

Для поддержки газового котла и насоса выбирайте гелевые аккумуляторы на 100-200 А-ч.

Для роутера и света хватит на 50-75 А-ч.

Если планируете питать сразу несколько устройств — рассмотрите вариант с двумя аккумуляторами и инвертором.

Для “умного дома” или солнечной системы идеальными являются LiFePO₄-решения.

Безопасность — на первом месте

Правильное использование — залог безопасности:

Используйте качественные зарядные устройства.

Не допускайте глубокого разряда (особенно для AGM).

Соблюдайте температурный режим хранения.

Проверяйте подключение — не перегружайте систему.

Где найти надежные аккумуляторы — эксперты ВЕНКОН рекомендуют

В категории аккумуляторных батарей на Vencon.ua собраны модели, которые чаще всего выбирают для бесперебойной работы котлов, насосов, охранных систем и даже роутеров — все для того, чтобы ваш дом оставался функциональным, даже когда исчезает свет.

Частые вопросы

Можно ли использовать автомобильный аккумулятор?

Не желательно — он рассчитан на короткий сильный разряд, а не длительное питание. Бытовые аккумуляторы более стабильные и безопасные.

Сколько держит батарея во время отключения?

Зависит от нагрузки. Для котла — 6-8 часов, для роутера — до 24 часов.

Нужно ли подключать аккумулятор к инвертору?

Да, если нужно запитать технику с напряжением 220В. Иначе — используют ИБП (источник бесперебойного питания).

Экспертное мнение

– Мы наблюдаем существенный рост спроса на аккумуляторы для частных домов и квартир. Люди хотят иметь базовый комфорт даже в темное время суток, — рассказывает технический специалист ВЕНКОН.

Итог

Аккумуляторная батарея — это не просто техника. Это спокойствие вашей семьи, стабильность в моменты неопределенности и комфорт в доме, даже когда в сети — ноль.

Не откладывайте на последний момент — просмотрите аккумуляторы на Vencon.ua и подготовьте свой дом к любым вызовам уже сегодня.

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