В Укрэнерго ответили, есть ли риск введения графиков отключения света летом

Как сообщили журналистам сотрудники НЭК Укрэнерго, на сегодняшний день речь не идет о высоких рисках введения графиков отключений электроэнергии даже при пиковом потреблении в жаркие дни.

— Сейчас о высоком риске применения мер ограничения летом (даже в период пика потребления в условиях жары) – речь не идет, — сообщили в компании.

В ведомстве уточнили, что ремонтная кампания на основных объектах генерации была спланирована таким образом, чтобы энергосистема была максимально способна обеспечить потребности всех потребителей.

Новые объекты генерации

В Укрэнерго отметили, что в этом году еще не было столь масштабных атак на энергосистему, как в 2024 году. Кроме того, благодаря восстановительным работам энергетики вернули к работе часть поврежденных в прошлом объектов генерации и восстановили сети системы передачи.

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Положительно повлияло на состояние энергосистемы и строительство новых объектов распределенной генерации.

В пресс-службе Укрэнерго подчеркнули, что компания делает все возможное, чтобы магистральные сети и высоковольтные подстанции были готовы к росту нагрузок как летом, так и в последующий осенне-зимний период.

Источник : Укринформ

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