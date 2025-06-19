ВЕНКОН: як вибрати надійне джерело живлення для дому, щоб бути готовим до можливих відключень

Звичний ритм життя українців знову під загрозою — віялові відключення можуть повернутися. Без світла — ані тепла, ані інтернету, ані зв’язку. У таких умовах кожен прагне одного — надійного автономного джерела живлення, яке не підведе, коли на дворі -10°C, а котел зупиняється. Влітку без світла не працює кондиціонер, роутер, насос для водопостачання, а ввечері — навіть елементарне освітлення.

Найпрактичніше рішення для квартири або приватного будинку — акумуляторні батареї, які працюють у зв’язці з джерелами безперебійного живлення або інверторами. Про те, як правильно обрати акумулятор, який “витягне” вашу техніку в темні години — розповідають експерти ВЕНКОН.

Що можна живити від акумулятора

Один якісний акумулятор може забезпечити роботу:

Зараз дивляться

газового котла опалення,

роутера і системи відеонагляду,

освітлення,

циркуляційного насоса,

зарядки для смартфонів, ноутбуків, телевізора та багато чого іншого.

Як обрати акумулятор: головні критерії

1. Ємність (А·г)

Чим більша ємність — тим довше працює техніка. Наприклад, 100 А·г вистачить для живлення котла протягом 6–8 годин.

2. Тип акумулятора

Нижче — коротке порівняння основних варіантів:

Тип батареї Переваги Недоліки Підходить для AGM Герметичні, не потребують обслуговування, недорогі Менше циклів, чутливі до глибокого розряду Квартири, періодичне використання Гелеві Довговічніші, краще витримують розряд Дорожчі за AGM Будинки, регулярне навантаження LiFePO₄ Дуже довгий ресурс (до 10 років), легкі, швидко заряджаються, безпечні Вища ціна, потрібен відповідний контролер Розумні системи, сонячні електростанції, довгострокові рішення

А як щодо LiFePO₄?

Якщо ви плануєте побудувати довготривалу систему резервного живлення, зверніть увагу на літій-залізо-фосфатні акумулятори (LiFePO₄). Вони витримують тисячі циклів, майже не втрачають ємності з роками, не виділяють газів та мають високу енергетичну щільність.

Ідеальний вибір для зв’язки з інвертором, системою розумного будинку або сонячною електростанцією.

Що радять технічні спеціалісти ВЕНКОН

Для підтримки газового котла і насоса обирайте гелеві акумулятори на 100–200 А·г.

Для роутера та світла вистачить на 50–75 А·г.

Якщо плануєте живити одразу кілька пристроїв — розгляньте варіант із двома акумуляторами та інвертором.

Для “розумного будинку” або сонячної системи ідеальними є LiFePO₄-рішення.

Безпека — на першому місці

Правильне використання — запорука безпеки:

Використовуйте якісні зарядні пристрої.

Не допускайте глибокого розряду (особливо для AGM).

Дотримуйтесь температурного режиму зберігання.

Перевіряйте підключення — не перевантажуйте систему.

Де знайти надійні акумулятори — експерти ВЕНКОН рекомендують

У категорії акумуляторних батарей на Vencon.ua зібрані моделі, які найчастіше обирають для безперебійної роботи котлів, насосів, охоронних систем і навіть роутерів — усе для того, щоб ваш дім залишався функціональним, навіть коли зникає світло.

Часті запитання

Чи можна використовувати автомобільний акумулятор?

Не бажано — він розрахований на короткий сильний розряд, а не на тривале живлення. Побутові акумулятори стабільніші та безпечніші.

Скільки тримає батарея під час відключення?

Залежить від навантаження. Для котла — 6–8 годин, для роутера — до 24 годин.

Чи потрібно підключати акумулятор до інвертора?

Так, якщо потрібно живити техніку з напругою 220В. Інакше — використовують ДБЖ (джерело безперебійного живлення).

Експертна думка

— Ми спостерігаємо суттєве зростання попиту на акумулятори для приватних будинків та квартир. Люди хочуть мати базовий комфорт навіть у темну годину, — розповідає технічний спеціаліст ВЕНКОН.

Підсумок

Акумуляторна батарея — це не просто техніка. Це спокій вашої родини, стабільність у моменти невизначеності та комфорт у домі, навіть коли в мережі — нуль.

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