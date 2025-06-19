ВЕНКОН: як вибрати надійне джерело живлення для дому, щоб бути готовим до можливих відключень
Звичний ритм життя українців знову під загрозою — віялові відключення можуть повернутися. Без світла — ані тепла, ані інтернету, ані зв’язку. У таких умовах кожен прагне одного — надійного автономного джерела живлення, яке не підведе, коли на дворі -10°C, а котел зупиняється. Влітку без світла не працює кондиціонер, роутер, насос для водопостачання, а ввечері — навіть елементарне освітлення.
Найпрактичніше рішення для квартири або приватного будинку — акумуляторні батареї, які працюють у зв’язці з джерелами безперебійного живлення або інверторами. Про те, як правильно обрати акумулятор, який “витягне” вашу техніку в темні години — розповідають експерти ВЕНКОН.
Що можна живити від акумулятора
Один якісний акумулятор може забезпечити роботу:
- газового котла опалення,
- роутера і системи відеонагляду,
- освітлення,
- циркуляційного насоса,
- зарядки для смартфонів, ноутбуків, телевізора та багато чого іншого.
Як обрати акумулятор: головні критерії
1. Ємність (А·г)
Чим більша ємність — тим довше працює техніка. Наприклад, 100 А·г вистачить для живлення котла протягом 6–8 годин.
2. Тип акумулятора
Нижче — коротке порівняння основних варіантів:
|Тип батареї
|Переваги
|Недоліки
|Підходить для
|AGM
|Герметичні, не потребують обслуговування, недорогі
|Менше циклів, чутливі до глибокого розряду
|Квартири, періодичне використання
|Гелеві
|Довговічніші, краще витримують розряд
|Дорожчі за AGM
|Будинки, регулярне навантаження
|LiFePO₄
|Дуже довгий ресурс (до 10 років), легкі, швидко заряджаються, безпечні
|Вища ціна, потрібен відповідний контролер
|Розумні системи, сонячні електростанції, довгострокові рішення
А як щодо LiFePO₄?
Якщо ви плануєте побудувати довготривалу систему резервного живлення, зверніть увагу на літій-залізо-фосфатні акумулятори (LiFePO₄). Вони витримують тисячі циклів, майже не втрачають ємності з роками, не виділяють газів та мають високу енергетичну щільність.
Ідеальний вибір для зв’язки з інвертором, системою розумного будинку або сонячною електростанцією.
Що радять технічні спеціалісти ВЕНКОН
- Для підтримки газового котла і насоса обирайте гелеві акумулятори на 100–200 А·г.
- Для роутера та світла вистачить на 50–75 А·г.
- Якщо плануєте живити одразу кілька пристроїв — розгляньте варіант із двома акумуляторами та інвертором.
- Для “розумного будинку” або сонячної системи ідеальними є LiFePO₄-рішення.
Безпека — на першому місці
Правильне використання — запорука безпеки:
- Використовуйте якісні зарядні пристрої.
- Не допускайте глибокого розряду (особливо для AGM).
- Дотримуйтесь температурного режиму зберігання.
- Перевіряйте підключення — не перевантажуйте систему.
Де знайти надійні акумулятори — експерти ВЕНКОН рекомендують
У категорії акумуляторних батарей на Vencon.ua зібрані моделі, які найчастіше обирають для безперебійної роботи котлів, насосів, охоронних систем і навіть роутерів — усе для того, щоб ваш дім залишався функціональним, навіть коли зникає світло.
Часті запитання
- Чи можна використовувати автомобільний акумулятор?
Не бажано — він розрахований на короткий сильний розряд, а не на тривале живлення. Побутові акумулятори стабільніші та безпечніші.
- Скільки тримає батарея під час відключення?
Залежить від навантаження. Для котла — 6–8 годин, для роутера — до 24 годин.
- Чи потрібно підключати акумулятор до інвертора?
Так, якщо потрібно живити техніку з напругою 220В. Інакше — використовують ДБЖ (джерело безперебійного живлення).
Експертна думка
— Ми спостерігаємо суттєве зростання попиту на акумулятори для приватних будинків та квартир. Люди хочуть мати базовий комфорт навіть у темну годину, — розповідає технічний спеціаліст ВЕНКОН.
Підсумок
Акумуляторна батарея — це не просто техніка. Це спокій вашої родини, стабільність у моменти невизначеності та комфорт у домі, навіть коли в мережі — нуль.
Не відкладайте на останній момент — перегляньте акумулятори на Vencon.ua та підготуйте свій дім до будь-яких викликів вже сьогодні.