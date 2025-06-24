Первый отдельный медицинский батальон начал работу на фронте — Сырский

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский сообщил о завершении формирования Первого отдельного медицинского батальона и начале работы на фронте.

Первый отдельный медицинский батальон — что известно о новом подразделении

Батальон создан на основе медицинской службы 1 Интернационального легиона — с учетом реалий этой войны и опыта, который медики получили во время боевых действий в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

Это врачи-добровольцы, которые прошли обязательное обучение и готовы оказывать помощь.

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Например, эвакуировать раненых без лишней потери времени, работать на стабилизационных пунктах и передавать знания бойцам на месте, чтобы каждый из них смог спасти побратима до приезда медиков.

На сегодняшний день подразделение обеспечено современным медицинским оборудованием, лекарственными средствами, эвакуационным транспортом, средствами связи и защиты, необходимыми для эффективной работы.

— Ключевая задача батальона — сохранить как можно больше жизней наших военных, в частности пехоты, — подчеркнул генерал Сырский.

По его словам, сейчас решаются вопросы материального обеспечения медиков всем необходимым: от турникетов до мобильных операционных.

Одним из важных инновационных решений стало создание отдельной роты беспилотных систем — это подразделение, которое осуществляет беспилотную эвакуацию раненых с помощью наземных роботизированных платформ, что значительно снижает риски для медиков.

— Обсудили с командованием Медицинских сил и командиром батальона достигнутые результаты и возможности масштабирования этого опыта на другие участки фронта, — добавил главнокомандующий.

Источник : Генштаб ВСУ

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