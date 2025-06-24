Перший окремий медичний батальйон розпочав роботу на фронті — Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив про завершення формування Першого окремого медичного батальйону та початок роботи на фронті.

Перший окремий медичний батальйон – що відомо про новий підрозділ

Батальйон створено на основі медичної служби 1 Інтернаціонального легіону — з урахуванням реалій цієї війни й досвіду, який медики здобули під час бойових дій на Харківщині, Донеччині та Запоріжжі.

Це лікарі-добровольці, які пройшли обов’язкові навчання й готові до надавати допомогу.

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Наприклад, евакуювати поранених без зайвої втрати часу, працювати на стабілізаційних пунктах та передавати знання бійцям на місці, щоби кожен з них зміг врятувати побратима до приїзду медиків.

На сьогодні підрозділ забезпечений сучасним медичним обладнанням, лікарськими засобами, евакуаційним транспортом, засобами зв’язку та захисту, необхідних для ефективної роботи.

— Ключове завдання батальйону — зберегти якнайбільше життів наших військових, зокрема піхоти, — наголосив генерал Сирський.

За його словами, наразі вирішуються питання матеріального забезпечення медиків усім необхідним: від турнікетів до мобільних операційних.

Одним із важливих інноваційних рішень стало створення окремої роти безпілотних систем — це підрозділ, який здійснює евакуацію поранених за допомогою наземних роботизованих платформ, що значно знижує ризики для медиків.

— Обговорили з командуванням Медичних сил та командиром батальйону досягнуті результати та можливості масштабування цього досвіду на інші ділянки фронту, — додав головнокомандувач.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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