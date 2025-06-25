Субсидии в Украине: что изменится для украинцев с 1 июля

В июле украинцы и в дальнейшем будут получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Какие возможные изменения в начислении субсидий в июле — читайте в материале Фактов ICTV.

Субсидии в июле 2025 года

По данным Министерства социальной политики, сейчас более 1,5 миллиона украинцев пользуются льготами на оплату коммунальных услуг.

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Льгота — это предусмотренное законодательством преимущество для определенных категорий граждан. В частности, право на льготы имеют:

ветераны войны;

члены семей погибших военнослужащих;

лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы;

многодетные семьи.

Важно: если в одном домохозяйстве зарегистрировано несколько лиц с правом на льготу, размер скидки исчисляется только для того, кто имеет самый высокий льготный процент.

Поддержка семей с низким доходом

С 1 июля 2025 года в Украине начинается экспериментальный проект, направленный на поддержку семей с низким уровнем доходов.

Этот новый вид выплаты предусмотрен в рамках Порядка реализации экспериментального проекта по предоставлению базовой социальной помощи, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 25 марта 2025 года № 371.

Начиная с 1 июля 2025 года, получить базовую социальную помощь смогут семьи, которые на момент обращения являются получателями одной из таких государственных выплат:

социальной помощи малообеспеченным семьям;

помощи на детей для одиноких матерей;

помощи на детей в многодетных семьях;

временной государственной помощи детям, если родители уклоняются от уплаты алиментов, не могут содержать

ребенка или место их проживания неизвестно.

Как оформить субсидию на коммунальные услуги

Подать документы для получения льготы можно онлайн:

через веб-портал

с помощью мобильного приложения ПФУ.

Предварительно нужно подать заявление на внесение в Реестр лиц, имеющих право на льготы.

Автоматическое начисление субсидий в июле

Пенсионный фонд Украины сообщает, что в июне 2025 года гражданам, которые уже получали субсидии, выплаты будут автоматически продлены на период действия неотопительного сезона.

Перерасчет производится без дополнительных обращений на основе имеющейся информации. Для большинства получателей условия получения останутся неизменными.

Однако если у льготника изменился состав семьи, имущественное положение или другие обстоятельства, необходимо в течение 30 дней предоставить обновленные документы в Пенсионный фонд.

Размер субсидии в 2025 году

При определении права на субсидию и расчете ее размера учитывается доход домохозяйства после уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора.

То есть размер помощи определяется индивидуально для каждого получателя.

Подробную инструкцию по оформлению субсидии через приложение Дія можно найти на сайте Фактов ICTV.

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