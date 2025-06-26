СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в центре Киева: что известно

Служба безопасности Украины и Нацполиция совместно с другими подразделениями Сил обороны сегодня проводят плановые мероприятия по безопасности на территории Шевченковского района Киева.

Мероприятия СБУ в Киеве 26 июня

С учетом правового режима военного положения силовики проверяют места массового пребывания людей для выявления запрещенных к обращению предметов.

Во время мероприятий правоохранители:

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осматривают территории, отдельные здания и помещения (жилье, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, учреждений сферы общественного обслуживания и т. п.);

проверяют граждан, находящихся на соответствующей местности;

изучают состояние антитеррористической (контрдиверсионной) защищенности местных сооружений.

В СБУ предупредили, что во время проведения этих мероприятий возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов и осмотр автотранспорта.

Поэтому просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия правоохранителей.

Соответственно, надо иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 219-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : СБУ

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