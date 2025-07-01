Пенсии с 1 июля 2025 года: что изменится и кому выделили дополнительные выплаты

Пенсии с 1 июля для большинства украинцев останутся неизменными. Однако некоторые категории пенсионеров могут получить дополнительные выплаты.

Факты ICTV узнавали, как изменится размер пенсии с 1 июля 2025 года, а также как получить дополнительные выплаты определенным категориям граждан Украины.

Пенсии с 1 июля 2025 года

По информации из открытых источников, пенсии с 1 июля для большинства украинцев останутся неизменными.

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Однако дополнительные выплаты от Всемирной продовольственной программы ООН для пенсионеров, лиц без права на пенсию, а также людей с инвалидностью продлены до конца июля.

Как сообщили в Министерстве социальной политики, размер помощи — это разница между этой (или социальной выплатой), которую уже имеет человек, и 3 250 грн.

Если социальная выплата ООН составит, например, 2,7 тыс. грн, то человек получит в рамках программы еще 550 грн дополнительной помощи.

— Получателям помощи дополнительно никуда обращаться не нужно. Она будет выплачена тем же способом, которым человек уже получает пенсию или социальные выплаты (на банковскую карту или через Укрпочту), — отметили в Минсоцполитики.

Пенсии с 1 июля: кому повысят

Указанная помощь предоставляется только уязвимым категориям населения. Не все пенсионеры и получатели социальной помощи подпадают под критерии.

Во Всемирной продовольственной программе ООН объяснили, какие именно категории пенсионеров могут получить помощь. Они должны:

получать пенсию (со всеми доплатами) меньше 3 250 грн в месяц;

не получать никакой другой финансовой помощи (как ВПЛ или от международных организаций) с марта 2023 года;

проживать на территориях активных или возможных боевых действий в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Сумской или Черниговской областях (согласно приказу Министерства развития общин и территорий Украины от 28.02.2025 № 376).

Фото: Минсоцполитики

Пенсии с 1 июля: что изменится

В Минсоцполитики Украины проинформировали, что правительство приняло постановление, которое позволяет засчитывать страховой стаж, приобретенный за границей, для определения права на пенсию.

— Например: если вы имеете 25 лет страхового стажа в Украине и еще семь лет за рубежом, в целом это 32 года. Это именно тот минимум, который дает право выхода на пенсию в 60 лет, — говорится в сообщении.

Важно, что страховой стаж, приобретенный за границей, учитывается только для определения права на пенсию. Он не влияет на размер пенсии (за исключением отдельных стран, с которыми заключены соответствующие договоры).

Для этого нужно получить подтверждение об официальном статусе в стране, где вы работаете, легализовать документ (если это нужно, ведь некоторые страны не требуют его вообще при наличии соответствующего договора), а затем предоставить подтверждение в Пенсионный фонд.

Полный алгоритм действий для зачисления страхового стажа, полученного за границей, рассказали в Министерстве социальной политики Украины.

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