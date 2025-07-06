Захисник Азовсталі Михайло Діанов одружився: фото пари

Легендарний захисник Азовсталі Михайло Діанов одружився з коханою Мирославою — жінкою, з якою випадково зустрівся восени минулого року.

Про це стало відомо із соцмереж ветерана.

– Клявся, божився, що ніколи не одружуся, – жартівливо прокоментував цю подію сам Михайло.

Позивний Мишаня

Михайло Діанов із позивним Мішаня – старший сержант 36-ї бригади морської піхоти. З 2015 року – учасник російсько-української війни.

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Три місяці тяжко пораненим він провів в Азовсталі, при цьому продовжував воювати. Потім ще чотири – у російському полоні. 21 вересня 2022 року його звільнили.

В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV він розповів про знущання у полоні, допити російських військових та процес відновлення.

Зеленський – про вісім обмінів полоненими з червня 2025 року

Під час обмінів полоненими з червня 2025 року додому повернулися сотні українців.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави зазначає: наразі відбулося вісім етапів великого обміну полоненими.

Зокрема, з початку червня додому повернулися сотні українців – військових та цивільних.

Джерело: hromadske

Фото: Михайло Діанов

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