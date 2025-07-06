Захисник Азовсталі Михайло Діанов одружився: фото пари
Легендарний захисник Азовсталі Михайло Діанов одружився з коханою Мирославою — жінкою, з якою випадково зустрівся восени минулого року.
Про це стало відомо із соцмереж ветерана.
– Клявся, божився, що ніколи не одружуся, – жартівливо прокоментував цю подію сам Михайло.
Позивний Мишаня
Михайло Діанов із позивним Мішаня – старший сержант 36-ї бригади морської піхоти. З 2015 року – учасник російсько-української війни.
Три місяці тяжко пораненим він провів в Азовсталі, при цьому продовжував воювати. Потім ще чотири – у російському полоні. 21 вересня 2022 року його звільнили.
В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV він розповів про знущання у полоні, допити російських військових та процес відновлення.
Зеленський – про вісім обмінів полоненими з червня 2025 року
Під час обмінів полоненими з червня 2025 року додому повернулися сотні українців.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Глава держави зазначає: наразі відбулося вісім етапів великого обміну полоненими.
Зокрема, з початку червня додому повернулися сотні українців – військових та цивільних.
Джерело: hromadske
Фото: Михайло Діанов