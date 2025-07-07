Ексберкутівців із Севастополя судитимуть за розстріли на Майдані – ДБР

Державне бюро розслідувань завершило спеціальне досудове розслідування щодо колишнього командира роти спецпідрозділу міліції Беркут із Севастополя та трьох його підлеглих.

Військових судитимуть заочно — обвинувачення охоплює як події Революції Гідності, так і співпрацю з окупаційною владою Криму.

Справа командира севастопольського Беркута та його підлеглих

У лютому 2014 року, за вказівкою вищого керівництва тодішньої влади, севастопольський Беркут був відправлений до Києва для розгону мирних протестів.

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17 лютого їм видали зброю та заборонені патрони зі свинцевою картеччю. Вже наступного дня набої були використані на вулиці Інститутській.

Внаслідок дій силовиків загинули троє протестувальників, десятки мирних були поранені.

Після перемоги Майдану фігуранти втекли до тимчасово окупованого Севастополя, де перейшли на бік ворога.

Вони брали активну участь в окупації Криму: охороняли блокпости, затримували журналістів і військових, передавали їх російським силовикам, катували і жорстоко поводилися з цивільними.

Нині всі четверо обвинувачуються в особливо тяжких злочинах: державній зраді, перевищенні службових повноважень, умисних вбивствах, участі у терористичному акті, сприянні окупації, порушенні законів і звичаїв війни.

Через перебування на окупованій території слідство проводилося заочно. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

Джерело : ДБР

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