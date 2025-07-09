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Умер Игорь Поклад – легендарный композитор, Герой Украины

Ігор Поклад

Легендарный композитор, народный артист Украины Игорь Поклад умер в возрасте 83 лет.

Об этом утром 9 июля сообщила в Facebook его жена Светлана Поклад. Что стало причиной смерти композитора и когда состоится прощание с ним — женщина не отметила.

— Вот и все. Любила, люблю и буду любить всегда. Помолитесь за Игоря Дмитриевича, пожалуйста, за его бессмертную душу, — написала жена Игоря Поклада.

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Игорь Поклад умер — что известно о композиторе

Игорь Поклад родился 10 декабря 1941 года в городе Фрунзе (ныне Бишкек, Кыргызстан) в семье кадрового военного во время эвакуации. После окончания Второй мировой войны семья вернулась в Украину.

В 1957 году Игорь окончил школу в Тернополе и одновременно семилетнюю музыкальную школу по классу фортепиано. После этого поступил на историко-теоретическое отделение КИМ им. Глиэра. После окончания третьего курса Поклад перевелся на композиторский факультет Киевской государственной консерватории, которую окончил в 1967 году.

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Фото: Светлана Поклад

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