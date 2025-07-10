Адвокатам из Днепра сообщили о подозрении за попытку подкупа и организацию убийства свидетелей

9 июля 2025 года в Днепре прокуроры Офиса Генерального прокурора и Нацполиция разоблачили адвокатов, которые пытались дать взятку в $1 млн, чтобы их подзащитные избежали ответственности за тяжкие преступления.

Также удалось предотвратить заказное убийство свидетелей по этому делу.

Взятки за решение вопросов

За изменение квалификации, закрытие производств и смягчение наказания юрист обещал заплатить 1 млн.

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Его задержали в момент передачи части этой суммы — 100 тыс. Но еще более впечатляющим является другой аспект этого дела.

Сын подозреваемого, также адвокат, предлагал 100 тыс. за организацию убийства ключевых свидетелей, которые могли свидетельствовать против его отца.

Но детальный надзор за действиями обоих адвокатов позволил разоблачить их до того, как план приобрел необратимый характер.

В настоящее время обоим сообщено о подозрении. Старшему инкриминируют предоставление неправомерной выгоды по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса — ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сыну — заказ убийства, подготовка к которому квалифицируется по ч. 1 ст. 14, п. п. 1, 5, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК. Наказание — до 15 лет или даже пожизненное заключение.

Дело уже получило широкую огласку, в частности из-за того, что подзащитный имеет авторитет в криминальных кругах одного из областных центров Украины и хорошо знаком с подпольными схемами влияния на правосудие.

Источник : Офис генпрокурора

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