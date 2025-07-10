Марина Мелехова, редактор стрічки
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Адвокатам з Дніпра повідомили про підозру за спробу підкупу та організацію вбивства свідків
9 липня 2025 року у Дніпрі прокурори Офісу генерального прокурора та Нацполіція викрили адвокатів, які намагалися дати хабар у $1 млн, щоб їхні підзахисні уникли відповідальності за тяжкі злочини.
Також вдалося запобігти замовному вбивству свідків у цій справі.
Хабарі за вирішення питань
За зміну кваліфікації, закриття проваджень і пом’якшення покарання юрист обіцяв заплатити $1 млн.
Зараз дивляться
Його затримали у момент передання частини цієї суми – $100 тис. Та ще більш вражаючим є інший аспект цієї справи.
Син підозрюваного, також адвокат, пропонував $100 тис. за організацію вбивства ключових свідків, які могли свідчити проти його батька.
Але детальний нагляд за діями обох адвокатів дозволив викрити їх до того, як план набув незворотного характеру.
Джерело: Офіс генпрокурора
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